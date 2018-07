Dzieci z powiatu oławskiego pojadą na „Wakacje z Muszkieterami”

Dzięki III edycji akcji charytatywnej ,,Wakacje z Muszkieterami” sześcioro dzieci z powiatu oławskiego wyjedzie 22 lipca na bezpłatne kolonie do Puszczy Kampinoskiej. Letni wypoczynek jest finansowany przez właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché, zaangażowanych w charytatywną działalność pomysłodawcy wyjazdów – Fundacji Muszkieterów. Łącznie w akcji weźmie udział 750 dzieci z całej Polski, w wieku 8-14 lat. Ambasadorką „Wakacji z Muszkieterami” jest medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.

Dzięki Fundacji Muszkieterów grupa dzieci z powiatu oławskiego rozpocznie 22 lipca wypełnione licznymi aktywnościami wakacje w Puszczy Kampinoskiej. Atrakcyjny program zapewnia podopiecznym Fundacji rozwój umiejętności naukowych, artystycznych i sportowych. Mali Muszkieterowie odwiedzą również Warszawę, dla niektórych z nich będzie to pierwsza wizyta w stolicy Polski. Na trasie zwiedzania znajdują się m.in. Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik i PGE Narodowy. − Każde dziecko zasługuje na niezapomniane wspomnienia z wakacji oraz odpoczynek po roku szkolnym. Jest to niezwykle ważne dla rozwoju dziecięcej ciekawości i kreatywności. Wizyta w Warszawie oraz Puszczy Kampinoskiej to dla podopiecznych Fundacji niepowtarzalna okazja zawarcia nowych przyjaźni czy też odkrycia swoich pasji – mówi Sylwia Gruchała, ambasadorka „Wakacji z Muszkieterami”.

Przez trzy lata, dzięki właścicielom sklepów Intermarchè i Bricomarchè oraz Fundacji Muszkieterów, już blisko 3 000 potrzebujących dzieci wyjechało na wymarzone wakacje. Tegoroczna edycja projektu obejmie około 750 podopiecznych Fundacji Muszkieterów w całej Polsce. Kolonie potrwają aż do początku września. W sumie zaplanowano 8 turnusów. Fundacja Muszkieterów podjęła współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami, domami dziecka, szkołami oraz lokalnymi instytucjami miejskimi, aby zapewnić uczniom wypoczynek po roku pełnym szkolnych wyzwań.

