Dawid Kwiatkowski na LETNIM PARTY!

To dopiero początek wakacji, ale Centrum Sztuki już zapowiada gorące pożegnanie lata. 8 września w Oławie wystąpi Dawid Kwiatkowski – 22-letni wokalista, autor tekstów, kompozytor. Największe odkrycie roku 2013. Najgłośniejszy debiut dekady i najbardziej pożądana młoda osoba polskiej sceny muzycznej. W okresie premiery, każdy z Jego albumów znalazł się w Top 5 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce.

Pierwszy album Dawida „9893” zapisał się w historii polskiej muzyki, jako jedyny (do tej pory!) debiutancki krążek, który uzyskał status złotej płyty na trzy tygodnie przed sklepową premierą, a tydzień po premierze sklepowej znalazł się na 1. miejscu OliS. Nastolatek szturmem zawojował polską scenę muzyczną zyskując setki tysięcy fanów w całym kraju. W rankingu magazynu WPROST „Najbardziej wpływowi ludzie polskiego show-biznesu 2015” Dawid zajął pierwsze miejsce wśród muzyków. Jest najmłodszym jurorem w historii polskich programów rozrywkowych. W tej roli widzieliśmy go m.in. w programie „SuperDzieciak” Telewizji Polsat, a od stycznia 2018 roku w „The Voice Kids”. Jest ambasadorem stacji MTV Music oraz prekursorem i pomysłodawcą pierwszych muzycznych obozów fanowskich w Polsce. Każdy z koncertów Dawida jest wielkim, dokładnie przygotowanym show, na którym możemy zobaczyć i posłuchać Dawida oraz jego świetnych muzyków zawsze na żywo.

Nie możecie się już doczekać❓ A to nie koniec atrakcji Letniego Party 2018. Więcej szczegółów już wkrótce.