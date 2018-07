Egzotyczne wakacje na Krabi. Czy trzeba się zaszczepić?

Rajskie plaże, nieziemskie widoki, turkusowa woda morska – to w pierwszej kolejności przychodzi do głowy na myśl o egzotycznych wakacjach. Gdzie je spędzić? Może na Krabi? To jedna z prowincji Tajlandii oferująca mnóstwo atrakcji. Turysta nie ma obowiązku wykonywania jakichkolwiek szczepień – decyzja w tym zakresie należy wyłącznie do niego.