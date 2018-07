Zdjęcie ilustracyjne

O pracy w policji

Przygotowują. Ważna informacja dla tych, którzy chcą stać na straży prawa i porządku. 10, 17 i 24 lipca od godziny 10.00 w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, odbędą się „Dni otwarte dla kandydatów do służby w Policji”. Zaliczony test sprawnościowy to jeden z niezbędnych warunków, aby wstąpić w szeregi policji. Nie jest to łatwe zadanie, ale można się do tego przygotować, biorąc udział w darmowych zajęciach. – Mają pomóc w przygotowaniu do testów sprawności fizycznej – mówi podins. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Odbędą się one podczas „Dni otwartych dla kandydatów” w hali sportowej przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu, od godz. 12.00. Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń jest posiadanie stroju sportowego. Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby w policji można uzyskać u specjalisty ds. Kadr i Szkolenia z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, w dniach 11,18 i 25 lipca od godz. 09.00.

Kto może pełnić służbę w policji? Obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.