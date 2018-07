Ostatnia szansa na warsztaty

Oława. Centrum Sztuki zaprasza młodzież od 16 roku życia oraz osoby dorosłe do wzięcia udziału w letnich warsztatach, będą się odbywały od 16 do 22 lipca w Ośrodku Kultury. Pod okiem artystów będzie można wziąć udział w warsztatach różnych dziedzin sztuki: malarstwa portretowego, malarstwa z natury, ceramiki, fusingu oraz rzeźby w glinie. Zajęcia będą trwały od godziny 10.00 do 18.00 (z godzinną przerwą). Na warsztaty obowiązują zapisy, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Ostatnie wolne miejsca dotyczą zajęć: rzeźba w glinie, malarstwo z natury – kolor i jego zależności, malarstwo portretowe oraz ceramika. Na zajęcia można zapisać się osobiście, w pokoju nr 44 w Ośrodku Kultury, telefoniczne (71-313-28-29) oraz mailowo ([email protected]). Zajęcia poprowadzą: – Michał Wasiak (rzeźba) – absolwent Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, doktorant pod kierunkiem prof. Christosa Mandziosa. – Bożena Myszkowska (malarstwo portretowe) – z zawodu i zamiłowania plastyk. Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego we Wrocławiu. Od ponad 20 lat zajmuje się rysunkiem, malarstwem, projektowaniem i rękodziełem. Prowadzi własną pracownię artystyczną, współpracuje z Centrum Sztuki w Oławie. – Katarzyna Bogucka (ceramika) – od 9 lat z pasją zajmuje się ceramiką. Porzuciła korporację i otworzyła pracownię ceramiczną pod Wrocławiem. Prowadzi tam warsztaty, organizuje plenery ceramiczne oraz realizuje własne projekty pod marką „MOC”. Zajmuje się głównie ceramiką użytkową, tworzy naczynia oraz instrumenty ceramiczne. – Krystyna Wołowska (malarstwo z natury) – autorka ponad 20 wystaw indywidualnych i uczestniczka ponad 60 zbiorowych w kraju i za granicą: Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Litwa, Chiny. W swoich poszukiwaniach malarskich i rysunkowych inspiruje się odczuwalnymi przestrzeniami w pięknie zewnętrznego świata, które również utrwala fotografując dynamiczne kompozycje nieba i zakamarki naturalistycznych ogrodów. Z pasją uprawia własny ogród i projektuje dla innych. Dyplom z malarstwa uzyskała we wrocławskiej PWSSP. W latach1989-90 była laureatką stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Jest nauczycielem dyplomowanym, odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.