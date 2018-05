Charytatywnie i klubowo w majówkę

Jelcz-Laskowice. Młodzieżowe Centrum Pomocy nie zwalnia tempa. Tym razem organizuje Klubową Majówkę nad stawem

Klubowa Majówka to już tradycja muzycznej pracy. W tym roku organizują ją Paweł Mecan (dj Hals), Damian Dobroszczyk (dj Flip) i Adrian Bubała (dj Bubi) we współpracy z Młodzieżowym Centrum Pomocy. Impreza będzie więc podobna do tej z poprzednich lat, choć tym razem dochód trafi na cele charytatywne. Organizatorzy zdradzają, że przygotowują wiele atrakcji. Wśród nich wyrzutnia CO2 i konfetti. Wstęp 10 zł. Kwota w całości trafia do puszki, by potem pomóc podopiecznym MCP.