Tak wygląda schemat trasy XVII Toyota Maratonu Jelcz-Laskowice 2018

1-majowe bieganie w Jelczu-Laskowicach. Utrudnienia dla kierowców

Uwaga kierowcy! W związku z dużą imprezą lekkoatletyczną, która będzie rozgrywana w wtorek 1 maja, głównie przed południem, należy się liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu drogowym

Duża część miasta Jelcz-Laskowice oraz ulica Ogrodowa w Miłoszycach będą objęte całkowitym zakazem jazdy samochodów i motocykli, od godz. 9.00 do 15.00. Trasy wszystkich biegów XVII Toyota Maratonu Jelcz-Laskowice mają atest PZLA i uległy tylko lekkiej modyfikacji w porównaniu z rokiem 2017. Wszyscy uczestnicy po starcie pobiegną aleją Młodych oraz ulicą Zachodnią do nawrotki i z powrotem w kierunku Miłoszyc. Po pokonaniu wiaduktu będą się poruszali ulicą Ogrodową i Wrocławską, w stronę Jelcza-Laskowic. Po wbiegnięciu do miasta skierują się na Polną i pobiegną do Oławskiej, pomijając ulicę Witosa i dalej poprzez wiadukt w stronę ronda. Za rondem trasa przebiega ulicą Chrobrego i skręca w ulicę Bożka, potem w Liliową, w stronę mety.