2 maja przed budynkiem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbędzie się wielki piknik militarno-historyczny „Biało-czerwona Niepodległa”.

„Dzień Flagi jest młodym świętem, ale jest doskonałym punktem wyjścia do rozmowy o naszych symbolach narodowych. Polska flaga to nasza duma i niezwykle ważny element poczucia narodowej tożsamości. Biało – czerwona powinna nam towarzyszyć stale, nie tylko podczas oficjalnych uroczystości. Dlatego 2 maja chcemy świętować i bawić się wspólnie z mieszkańcami Dolnego Śląska, żołnierzami i przedstawicielami administracji rządowej” – mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

O godzinie 13.00, po oficjalnych uroczystościach na wrocławskim Rynku, rozpocznie się pochód historyczny ulicami: Wita Stwosza, św. Katarzyny, Jana Ewangelisty Purkyniego przed budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Po oficjalnym powitaniu na scenie ustawionej na placu Powstańców Warszawy zapraszamy na spektakl teatralny „Utkani z bieli i czerwieni” w reżyserii Agaty Skowrońskiej-Kartvelishvili z udziałem profesjonalnych aktorów, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz zespołu „Mokosza”. Spektakl zostanie zaprezentowany w trzech odsłonach (godz. 13.45, 15.30, 17.30) i będzie to historyczna podróż od czasów pierwszego króla Bolesława Chrobrego aż po współczesność, ukazująca ewolucję polskich symboli narodowych. Ponadto w programie zaplanowano m.in. pokazy walk rycerskich w wykonaniu Rycerskiego Klubu Sportowego Silesia, lekcje fechtunku Szablą Polską z polskimi husarzami ze Szkoły Fechtunku „Certus”, musztrę paradną podchorążych armii Królestwa Polskiego z czasów Powstania Listopadowego w wykonaniu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz prezentację wyposażenia pododdziału 10. Pułku Dragonów 1. Dywizji Pancernej Generała Maczka wraz z zabytkowym Willysem B „Jeepem” przez Stowarzyszenie „Odwach”.

Przed DUW będzie można zobaczyć także współczesny sprzęt wojskowy, w tym m.in. czołg Leopard, kołowy transporter opancerzony Rosomak czy armato-haubicę samobieżną Dana. Na Placu Powstańców Warszawy oraz Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich w godzinach 13.00-18.00 odbędą się zarówno dynamiczne, jak i statyczne pokazy pododdziałów Wojska Polskiego m.in. z 34. Brygady Kawalerii Pancernej, 22. Brygady Piechoty Górskiej czy 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Będzie też okazja spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki. Swoje stanowiska promocyjne będą mieć również Straż Pożarna, Lasy Państwowe, Służba Więzienna oraz Staropolanka, honorująca 100-lecie odzyskania Niepodległości specjalną, limitowaną edycją wody mineralnej z oficjalnym logiem Programu „Niepodległa”. Swoje niezwykłe prace zaprezentuje również Przemysław Górniak z „Historii na Płótnie”, malujący obrazy przedstawiające Orła Białego w różnych okresach historycznych. Piknik rozpocznie się 2 maja o godzinie 13:00 i potrwa do 18:00.

Źródło: Biuro Prasowe DUW

Kategoria artykułu: Aktualności