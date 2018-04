Gra miejska – trwa przyjmowanie zgłoszeń. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona

Miejsca są dla 7-8 drużyn pięcioosobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po kartę zgłoszenia należy się udać do Edyty Dębickiej, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (ul. Kutrowskiego) – sala 43 (do najbliższego czwartku).

Gra Europejska planowana na 9 maja jest organizowana przez Edytę Dębicką, Agnieszkę Czyżewską–Smelę oraz uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie przy współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej. Do udziału zaproszono młodzież z 12 szkół powiatu oławskiego oraz z Brzegu i Strzelina. Wydarzenie odbędzie się w Święto Europy. Gracze będą mieli do przejścia odcinek ok. 1,5 km (start i zakończenie gry pod Ratuszem), a po drodze wykonać muszą 14 zadań. Dobra zabawa i miłe upominki gwarantowane.