Majówka z Unią

Dodatek do Twojej gazety lokalnej, z którego dowiesz się, skąd Unia Europejska ma pieniądze? Gra planszowa dla rodziny i przyjaciół, kolorowanka dla dzieci oraz młodzi bez granic mówią, co myślą. Konkurs fotograficzny i smartfony do wygrania. Będzie także o Polkach bez kompleksów i jak grilować po europejsku. I całkiem na poważnie – na co konkretnie wydajemy unijne środki.