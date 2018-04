Dwa lata temu jedną z nagród w loterii charytatywnej był maluch. Na zdjęciu szczęśliwy zwycięzca. Fot. https://www.facebook.com/PojazdyZabytkoweOlawa/

VII Zlot Pojazdów Zabytkowych i znów klasyk do wygrania!

24 czerwca zobaczymy blisko 1500 zabytkowych perełek motoryzacji. Wszyscy wiedzą, że ta impreza to nie tylko zabawa, to również szlachetny cel – pomoc potrzebującym – tym razem chorym dzieciom. Organizatorzy znów chcą uruchomić loterię charytatywną – do wygrania będzie klasyk – prawdopodobnie polskiej produkcji.