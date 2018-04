Bieg Kresowy na 100-lecie niepodległości

IV Bieg Kresowy na 10 km startuje 12 maja o godz. 10.00. Start i meta na ul. Leśnej, przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy. Trasa biegu prowadzi przez piękne bystrzyckie lasy i tereny grodzisk ryczyńskich. Zapisy już trwają.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zapraszają też dzieci w wieku od 3 do 12 lat, które będą mogły wziąć udział w Biegu Małego Kresowiak na 100 lub 150 metrów – nagrodami będą pamiątkowe medale. Na najmłodszych czekają też dodatkowe atrakcje – konkursy i quizy z nagrodami dla tych, którzy wykażą się wiedzą o Kresach Wschodnich oraz okolicznej przyrodzie. Uważni nie powinni mieć z tym problemu. Spotkaniu będą towarzyszyć tematyczne wystawy – doskonałe źródło wiedzy potrzebnej w konkursach.

Nudzić się nie powinni też goście i kibice, którzy przyjdą na spotkanie. Będzie okazja, by zapoznać się z lokalnymi produktami, skosztować kresowych potraw oraz domowych wypieków i poznać kawałek lokalnej historii. Na stoiskach towarzyszących spotkaniu zaprezentują się m.in. „Ryczynianie znad Odry” oraz Nadleśnictwo Oława, a także producenci lokalnych miodów. Na uczestników biegu jak co roku czeka pyszna grochówka sołtysa Bystrzycy. Startujący otrzymają też pamiątkowe medale oraz pakiety startowe. Wśród nich tematyczne koszulki, których grafika – podobnie jak w latach minionych – nawiązuje do polskich miejscowości na Kresach Wschodnich. Tym razem – w nawiązaniu do wypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości – są to miejsca, które znalazły się na trasie marszu ułanów w drodze po niepodległości Polski.

– Pamięć o Kresach jest dla nas bardzo ważna – mówi Helena Masło, współorganizatorka biegu. – Bieg Kresowy nie jest tylko takim z nazwy. W ten sposób podtrzymujemy pamięć o ludziach i miejscach związanych z polską historią na Kresach Wschodnich, gdzie od kilku lat wraz z młodzieżą z Bystrzycy i Oławy wyjeżdżamy ratować polskie nekropolie. Odbywa się to między innymi dzięki funduszom pozyskanym podczas naszego biegu. W zeszłym roku przekazaliśmy na ten cel 3,5 tys. zł. Bieg jest też sposobem podziękowania tym, którzy angażują się w akcję i organizację spotkania.

Zapisy na udział w tegorocznym Biegu Kresowym już trwają. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą się zgłosić poprzez stronę www.ZmierzymyCzas.pl. lub www.biegkresowy.pl.

Pakiety startowe będą wydawane w biurze biegu (SP w Bystrzycy) od godz. 7.00 do 9.00, 12 maja.

