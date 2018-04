Edukacja finansowa dla osób 50+

Do tej pory w przedsięwzięciu uczestniczyło 370 bibliotek i blisko 8500 osób. W rezultacie nauczyli się tego, jak korzystać z bankowości elektronicznej, w jaki sposób racjonalnie planować domowe wydatki i jak inwestować zaoszczędzone pieniądze. Zdobyli również nowe umiejętności związane z korzystaniem z komputerów i internetu.

Badania w ostatnich latach pokazują, że 67% osób w wieku 55+ uważa, że wiedza dotycząca finansów i gospodarki jest potrzebna w codziennym życiu, niemal połowa Polaków (46%) nie odkłada pieniędzy na cele krótkoterminowe, a 60% na cele długoterminowe. Najgorzej swoje kompetencje oceniają w tym przypadku osoby powyżej 60. roku życia.Osoby w wieku 50+, a także pracownicy fizyczni. 37% Polaków płaci głównie gotówką – są to przede wszystkim ludzie starsi i osoby z wykształceniem podstawowym oraz zawodowym, które nie mają wiedzy na temat finansów, nie ufają bankom, nie potrafią korzystać z bankomatów czy kart płatniczych. Edukacja finansowa jest więc bardzo potrzebna starszym mieszkańcom małych miejscowości, a biblioteka – na co dzień pracująca z seniorami i oferująca dostęp do nowoczesnych technologii – znakomicie się do tego nadaje. Pokazały to poprzednie edycje projektu. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 5 maja w czytelni biblioteki „Koronka” lub telefonicznie: 731-301-07-36.

(kt)

Kategoria artykułu: Aktualności