Radni dla uczniów czyli wycieczka do Warszawy

W tym roku szczęśliwcy zostali wyłonieni w drodze losowania podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły. Trzynastoosobowa grupa pojechała do stolicy pociągiem Pendolino, co okazało się dodatkową atrakcją. W poprzednich latach wycieczkowicze podróżowali samolotem.

– Pierwszą atrakcją były umysłowe łamigłówki w ExitRoomie. Następnie spacerem przez Stare Miasto i Bulwary wiślane udali się do Centrum Nauki Kopernik – mówi Ilona Czernik, wicedyrektor szkoły. – Tam spędzili fascynujące godziny na kolejnych stanowiskach z naukowymi odkryciami i zagadkami. Po krótkim pobycie w Złotych Tarasach wyruszyli w podróż powrotną. Jednak nie obyło się bez niespodzianek, wieczorny atak zimy w Warszawie opóźnił wszystkie pociągi. Mimo to podróż przebiegała w świetnej atmosferze, a młodzież wróciła do domów bezpiecznie i z bagażem miłych wrażeń i wspomnień. Młodzież bardzo dziękuje radnym za zorganizowanie i ufundowanie wycieczki do stolicy Polski.

Kategoria artykułu: Aktualności