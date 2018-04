To naprawdę urokliwe miejsce, warto o nie zadbać

Pożyteczna akcja! Dołącz do tych, którym zależy!

Oława. Dla wszystkich. To piękne i wyjątkowe miejsce, ale też zaśmiecone – Kiepsko się biega, łowi ryby, spaceruje, czy też griluje przy śmietniku – mówi Zbigniew Szwarc, który zachęca do akcji sprzątania na „Piaskach”

– Jestem przekonany, że warto nieustannie przypominać, edukować i zachęcać do utrzymania tego miejsca w czystości – mówi. – Kłują w oczy walające się śmieci w tym „oławskim rezerwacie” przyrody. Hasłem najbliższego Dnia Ziemi jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. Wiem, to jak walka z wiatrakami, ale czy stać nas na to, aby jej nie podjąć?