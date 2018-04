Oscarowy film w promocyjnej cenie

To film, który otrzymał 7 nominacji do Oscara, 4 Złote Globy (najlepszy dramat, scenariusz, aktorka, aktor drugoplanowy), 5 nagród BAFTA, Nagrody Publiczności w San Sebastián i Toronto.

Małe miasteczko na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred (Oscar dla Frances McDormand) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji (Woody Harrelson). Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa (Oscar dla Sama Rockwella) – niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy – starcie między Mildred a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.

Bilety już do kupienia w kasie Kina Odra oraz na www.kultura.olawa.pl w cenie 10 zł.

