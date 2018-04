reklama

Najnowsze premiery w OH•Kino Oława!

W piątek 6 kwietnia kolejne nowości meldują się na ekranach oławskiego OH Kino.

Twarz – najnowszy obraz Małgorzaty Szumowskiej („Sponsoring”, „Body/Ciało”) określany przez

dystrybutora filmu mianem współczesnej baśni to historia człowieka, który w wypadku traci twarz.

Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść ukazuje dramat człowieka i jego starcie z

wyobcowaniem, obnażając społeczne niepokoje przed tym co obce i nieznane. Inspiracją do

powstania filmu była historia Grzegorza, mieszkańca wsi Niemil położonej nieopodal Oławy.

W głównej roli Mateusz Kościukiewicz jeden z najlepszych aktorów młodego pokolenia, który dorzuca

do swojego filmowego port folio kolejną niezwykłą postać.

Małgorzata Szumowska za swoje najnowsze dzieło otrzymała na 68 festiwalu w Berlinie Srebrnego

Niedźwiedzia w kategorii Grand Prix Jury.

Zwiastun:



Do regularnego repertuaru wskakują zeszłotygodniowe przedpremiery – „Player One” Stevena

Spielberga, najnowszy „Tomb Rider”, „Maria Magdalena” oraz pozycje dla najmłodszych „Luis i obcy”

oraz „Piotruś Królik”.

Kategoria artykułu: Aktualności