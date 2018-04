reklama

Obudź w sobie życie

Warsztaty dla kobiet starających się o dziecko już po raz czwarty!

Ruszyła IV edycja ogólnopolskich spotkań dla par starających się o dziecko. Obudź w sobie życie to bezpłatne warsztaty mające na celu zwiększanie świadomości na temat przyczyn i sposobów leczenia niepłodności. 21 kwietnia odbędą się we Wrocławiu



Już po raz czwarty kobiety z całej Polski będą mogły bezpłatnie zasięgnąć porad specjalistów z różnych dziedzin, między innymi, ginekologów, andrologów, psychologów, embriologów czy urologów, zgłębić przyczyny niepłodności oraz podzielić się wzajemnymi doświadczeniami – tak, by choć w najmniejszym stopniu zbliżyć się do największego marzenia – poczęcia dziecka.

OBUDŹ W SOBIE ŻYCIE – OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO

Pomysł Obudź w sobie życie powstał z potrzeby mówienia o problemie niepłodności otwarcie. Warsztaty to miejsce, gdzie kobiety mogą swobodnie i bez skrępowania dzielić się swoimi historiami i w przyjaznej atmosferze – świecach, muzyce i zdrowych przekąskach uzyskać bezpłatną pomoc profesjonalistów. Pomysłodawczynią spotkań Obudź w sobie życie jest Sylwia Bentkowska, założycielka serwisu NieplodniRazem.pl, która wygrała walkę z niepłodnością.

Kluczem do zamkniętego świata niepłodnych kobiet jest moja droga, którą sama przeszłam, walcząc o dziecko. Wiem, co mogą czuć takie kobiety, wiem jakie wsparcie może im pomóc w staraniach o dziecko. Choć nie jestem lekarzem, to doskonale wiem, czego niepłodna kobieta oczekuje od specjalistów i właśnie dlatego na nasze spotkania zapraszam tylko najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, którzy potrafią nie tylko w oparciu o swoją fachową wiedzę pomóc kobietom z różnymi przyczynami niepłodności, ale także – a może przede wszystkim – patrzą na niepłodną kobietę nie jak na numerek rejestracyjny i chcą poświęcić jej więcej czasu niż ten potrzebny na wypisanie recepty – mówi Bentkowska.

Niepłodność to choroba społeczna, która według statystyk dotyka 1 na 5 par. Wiąże się zarówno z długotrwałym leczeniem, jak również obciążeniem psychicznym i finansowym. Dlatego dzięki takim spotkaniom, jak Obudź w sobie życie, uczestniczki mają szansę nawiązać kontakt z osobami o podobnych doświadczeniach, pytaniach i wątpliwościach. Uświadomienie sobie, że par starających się o dziecko jest więcej, oswaja z problemem niepłodności.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?

Oprócz medycznego wsparcia, wymiany doświadczeń wśród kobiet borykających się z problemem niepłodności, kobiety biorące udział w spotkaniach, uczestniczą także w sesjach z coachami i psychologami niepłodności, a także biorą udział w zajęciach praktycznych z dietetykami, fizjoterapeutami oraz seksuologami.

Spotkania odbywają się w kameralnych grupach, dzięki czemu kobiety czują się swobodnie, chętniej się otwierają, a ich indywidualne problemy są dokładnie analizowane z lekarzami i specjalistami.

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

Podczas tegorocznych spotkań Obudź w sobie życie uczestniczki będą miały okazję bezpłatnie skonsultować swój przypadek z lekarzami różnych specjalizacji. Do IV edycji warsztatów Obudź w sobie życie zaproszeni zostali eksperci:

Ginekolodzy:

Anna Cygal

Łukasz Sroka

Tomasz Rokicki

Robert Gizler

Androlog:

Piotr Dzigowski

Embriolog:

Robert Szachoń

Dietetycy:

Adrianna Barczyńska

Agata Juruć

Psycholog:

Dorota Gawlikowska

Warsztaty odbędą się w pięciu miastach w Polsce:

3 marca – Katowice

17 marca – Poznań

7 kwietnia – Warszawa

14 kwietnia – Tr ójmiasto

21 kwietnia – Wrocław

Żeby zapisać się na spotkanie należy wypełnić formularz znajdujący się w linkach poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Katowice: http://nieplodnirazem.pl/formularz-zgloszeniowy-spotkanie-obudz-zycie-03-03-2018-r-katowice/

Poznań: http://nieplodnirazem.pl/formularz-zgloszeniowy-spotkanie-obudz-zycie-17-03-2018-r-poznan/

Warszawa: http://nieplodnirazem.pl/formularz-zgloszeniowy-spotkanie-obudz-zycie-07-04-2018-r-warszawa/

Gdynia: http://nieplodnirazem.pl/formularz-zgloszeniowy-spotkanie-obudz-zycie-14-04-2018-r-gdynia/

Wrocław: http://nieplodnirazem.pl/formularz-zgloszeniowy-spotkanie-obudz-zycie-21-04-2018-r-wroclaw/

