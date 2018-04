reklama

Temat wraca…

Przypominamy, że jednym z argumentów za wycięciem dużych lip było to, że matki z dziećmi nie mogą bezpiecznie spacerować chodnikiem. Drzewa wycięto, ale chodnik i tak nie służy do spacerów…

Kolejni mieszkańcy zwracają uwagę, na to jak kierowcy parkują w Ścinawie Polskiej: – Nawet w święta nie można przejść, bo auta stają na całych chodnikach – pisze do redakcji Kamila. – Idąc z dziećmi na spacer trzeba iść ulicą, a ulica chyba nie służy do tego…

Tydzień temu publikowaliśmy zdjęcia od innej czytelniczki: AUTA ZAMIAST DRZEW

