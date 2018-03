reklama

Zaniedbany i chory

Gdzie jest właściciel?



Kilkuletniego pieska wycieńczonego i z poważnie chorą skórą znaleziono w Psarach. Na szyi ma charakterystyczną obróżkę. Pies jest pod opieką lek. wet. Aksman. Teraz przebywa w przytulisku w Zakrzowie.

– Potrzeba było czasu, aby zwierzę doprowadzić do tak złego stanu – mówi Adam Polit, prowadzący przytulisko w Zakrzowie. – Pies cierpiał, ktoś powinien za to odpowiedzieć, bo nie zabrał go w porę na leczenie.

Jeżeli rozpoznajesz psa lub wiesz do kogo należy zadzwoń – tel. 667 735 988

