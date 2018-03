reklama

Uwolnij przedszkole od smogu. Oławskie przedszkole mam szansę na oczyszczacz

Na stronie https://przedszkolabezsmogu.pl/ trwa głosowanie na przedszkola, które otrzymają specjalny oczyszczacz powietrza. Jak informuje organizator konkursu urządzenie wychwytuje do 99,97% zanieczyszczenia wielkości do 0,3 µm, w tym pyły PM10 i PM2.5, wirusy i bakterie, pyłki kwiatowe oraz inne alergeny, a także zapachy. Oczyszczacze dostanie 25 przedszkoli z Polski. Miejskie Przedszkole nr 2 w Oławie jest w tej chwili na 25 miejscu! Ma ponad pięć tysięcy głosów. Rodzice dzieci z tej placówki proszą naszych czytelników o wsparcie: – Głosowanie trwa do 30 marca, trzymamy się mocno, ale konkurencja nie śpi. Obecnie tylko to przedszkole z Oławy ma jeszcze szansę na wygraną. Pozdrawiam Magdalena.

Głosować można na stronie https://przedszkolabezsmogu.pl/ wystarczy wybrać województwo, wpisać miejscowość i wybrać z listy przedszkole, na które chcemy oddać głos. Poniżej lista przedszkoli z Oławy, które biorą udział w głosowaniu. W tej chwili największe szanse na nagrodę ma Miejskie Przedszkole nr 2 (5591 głosów)

Żłobek Miejski „Poranek” Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka

Miejskie Przedszkole nr 3 „Bajka”

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole nr 2

CRD Niepubliczne Przedszkole „Kredka”

Niepubliczne Przedszkole ENEDUE

Przedszkole Niepubliczne Magdalenka

Przedszkole Niepubliczne ŻAK

