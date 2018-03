reklama

IX Koncert Wielkopostny u Apostołów

Zapraszamy. Jan Kutkowski – skrzypek, rodem z Oławy, który porzucił karierę artystyczną i wstąpił do seminarium duchownego oraz Jarosław Jasiura – główny organista z Jasnej Góry, duchowej Stolicy Polski, zagrają wspólnie, po raz pierwszy, podczas tegorocznej edycji Koncertów Wielkopostnych w Oławie. W repertuarze koncertu znajdą się utwory m. in. J.S. Bacha, G.F. Haendla, J. Brahmsa i M. Surzyńskiego

– Koncert organizowany przez Centrum Formacji im. bł. Bernarda Lichtenberga, odbędzie się w kościele śś. ap. Piotra i Pawła w Oławie, w sobotę 24 marca br., o godz. 18.30 – informuje i zaprasza ks. Janusz Gorczyca.

Jan Kutkowski urodził się 16 marca 1988 w Oławie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku sześciu lat w Szkole Muzycznej I st. w Oławie. Następnie uczęszczał do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ucząc się w klasie skrzypiec mgr Magdaleny Płociennik. W 2012 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w klasie skrzypiec prof. Michała Grabarczyka oraz dr hab. Doroty Kwiecińskiej-Erenz. Brał udział w licznych konkursach skrzypcowych, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych.Był koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej oraz Symfonicznej OSM II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, oraz Orkiestry Symfonicznej Poznańskiej Akademii Muzycznej. Współpracował z Filharmonią Poznańską, Orkiestrą Symfoniczną „Collegium F”, a także z Poznańską Orkiestrą Kameralną „Orchestra Nova”. Występował jako solista i kameralista w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Niemczech, Francji, Rumunii oraz Rosji.

W latach 2012-2016 był koncertmistrzem Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, z którą dokonał wielu nagrań, m.in. kompletu Symfonii Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora, a także wiele koncertował w kraju i za granicą jako muzyk- koncertmistrz a także solista. Podczas pracy w tym znakomitym zespole mógł doskonalić swój warsztat współpracując z najlepszymi dyrygentami i solistami z Polski i świata.

Gra na instrumencie Marcina Czternastka z 1926 roku.

