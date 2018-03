reklama

Karta seniora czyli ulgi NIE TYLKO na aktywność

Gmina Oława. Warto mieć. Wyjątkowe oferty i promocje czekają na mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 lat. Od marca weszła w życie Gminna Karta Seniora

Dokument to pakiet ulg, zniżek, promocji i przywilejów, z których od początku marca mogą korzystać mieszkańcy gminy w wieku 60 lat i więcej.

– Ta karta to jeden ze sposobów, które mają zachęcić seniorów do aktywności, by korzystając z oferty, jaką daje, częściej wychodzili z domów, podtrzymywali więzi ze społeczeństwem, byli aktywni i dbali o swoje zdrowie – mówi Helena Masło, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W gminie Oława jest ok. 2 tys. mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat. Od początku marca karty seniora odebrało już prawie 200 osób. Dzięki współpracy gminy z miastem Oława właściciele kart mają między innymi tańsze bilety do miejskich instytucji, takich jak kino „Odra” czy basen. Oferta obejmuje też szeroki wachlarz promocyjnych usług, dostępnych na terenie miasta i gminy Oława. Do udziału w projekcie włączyło się bowiem 28 przedsiębiorców, którzy zaoferowali zniżki dla seniorów na różnego rodzaju świadczenia, m.in. rehabilitacyjne, gastronomiczne, kosmetyczne. W zależności od oferty zaproponowane przez nich zniżki wahają się w granicach od 5% do 50%. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej gminy Oława oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie wydawane są karty seniora. Przedtem każdy zainteresowany musi jednak wypełnić odpowiedni wniosek, bo dokument jest imienny, z numerem pesel.

Fot. arch. Gminy Oława

(WK)

