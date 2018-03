reklama

Czy Robert Lewandowski sięgnie w 2018 roku po upragnione trofeum?

Lista wielkich zawodników, którzy nigdy nie zdobywali trofeum Champions League jest bardzo długa. Wśród prawdziwych legend piłki nożnej wymienia się również Roberta Lewandowskiego, jednego z najlepszych napastników na świecie. W ostatnich tygodniach ponownie rozgorzała dyskusja o transferze polskiego napastnika do Realu Madryt. Ma w tym pomóc Pini Zahavi, nowy menadżer Roberta Lewandowskiego. Ekspert od transferów niemożliwych. Być może zdarzy się jednak, że „Lewy” opuści Bayern Monachium mając w swoim dorobku trofeum Ligi Mistrzów.

Pamiętny finał z roku 2013

25 maja 2013 roku Robert Lewandowski był najbliżej zdobycia upragnionego trofeum. Tego dnia na Wembley jego zespół mierzył się z Bayernem Monachium. Już wtedy było pewne, że „Lewy” stanie naprzeciwko swoich przyszłych kolegów z zespołu Gwiazdy Południa. Ostatecznie, niezwykle silna maszyna Juppa Heynckesa okazała się lepsza i wygrała 2-1. Miało to być wielkie pożegnanie niemieckiego trenera, który zapowiedział przejście na emeryturę. Jednakże nieco ponad pięć lat później Heynckes postanowił powrócić do Monachium by ratować zespół w lekkim kryzysie.

Jeden z głównych faworytów w 2018 roku

Jupp Heynckes szybko odbudował drużynę pozostawioną przez Carlo Ancelottiego. Obecnie, Bayern jest praktycznie pewny wywalczenia kolejnego triumfu w Bundeslidze. Die Roten awansowali również do półfinału Pucharu Niemiec. Jednak w Monachium wszyscy spoglądają na boiska europejskie wierząc, że Heynckes powtórzy sukces z 2013 roku. Monachijczycy praktycznie zapewnili sobie awans do ćwierćfinału pokonując w pierwszym spotkaniu Besiktas 5-0. Bayern jest jednym z głównych faworytów do triumfu w Champions League obok Realu Madryt, FC Barcelony oraz Manchesteru City.

Pożegnalny tytuł Roberta Lewandowskiego?

Choć kontrakt „Lewego” w Monachium obowiązuje do czerwca 2021 roku, wiele wskazuje na to, że polski napastnik może opuścić Bayern wcześniej. Jego klub ma szanse na potrójną koronę. Być może będzie to wielkie pożegnanie Lewandowskiego z Monachium? Wyniki spotkań, obszerne statystyki oraz relacje tekstowe z meczów Ligi Mistrzów udostępniają nam zakłady bukmacherskie. Czy kapitan reprezentacji Polski w tym roku opuści zestawienie najlepszych piłkarzy nieposiadających w swoim dorobku trofeum Champions League?

