Na wsiach też zagra WOŚP

Gmina Oława. 33 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie kwestować w miejscowościach gminy Oława



Podobnie jak w latach minionych, gmina Oława nie organizuje imprezy w ramach WOŚP, ale jak co roku angażuje się w zbiórkę pieniędzy na ten cel. Do gminnego sztabu zgłosiło się 33 wolontariuszy, którzy w najbliższą niedziele będą kwestować we wszystkich gminnych miejscowościach. Młodych ludzi z oznakowanymi puszkami i identyfikatorami najczęściej można będzie spotkać przy lokalnych kościołach przed i po mszach.

– Nasz sztab główny znajduje się w budynku filialnym Urzędu Gminy Oława, przy ulicy Rocha w Oławie, gdzie odbędzie się liczenie zebranych przez naszych wolontariuszy pieniędzy – mówi Katarzyna Skorupa z Urzędu Gminy Oława.

Wolontariusze i organizatorzy zbiórki wierzą w gorące serca mieszkańców. Mają nadzieję, że kolejny raz uda im się pobić rekord zebranych pieniędzy, które trafią do chorych i potrzebujących.

(WK)

Kategoria artykułu: Aktualności