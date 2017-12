reklama

Nowy rok zaczną symfonicznie

Centrum Sztuki zaprasza na koncert noworoczny „Rewiowe przeboje symfoniczne” w wykonaniu solistów oraz orkiestry kameralnej „Orfeus” pod batutą Rafała Olszewskiego

Widzowie usłyszą największe hity musicalowe i filmowe od lat trzydziestych do osiemdziesiątych. To będzie parada przebojów, wykonywanych przed laty przez wielkich amantów i gwiazdy kina Hankę Ordonówną, Adolfa Dymsza czy Jana Kiepura. Atmosferę koncertu stworzą największe międzywojenne i powojenne przeboje, pięknie opowiadające o miłosnych marzeniach, wyznaniach i zawodach. Szlagiery te charakteryzują z jednej strony dowcipne, sentymentalne teksty, a z drugiej wyjątkowe melodie wpadające w ucho, zachęcające do wspólnego śpiewania. .

Koncert odbędzie się 6 stycznia w Ośrodku Współpracy Europejskiej „Odra”. Bilety kosztują 60 zł i 40 zł (ulgowe). Można je kupować w kasie „Odry” oraz przez stronę www.kultura.olawa.pl.

