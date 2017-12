reklama

Za ofiary stanu wojennego

Działacze oławskiej i jelczańskiej „Solidarności” zapraszają mieszkańców powiatu na uroczystą mszę świętą, poświęconą pamięci ofiar wojny polsko-polskiej, z przełomu lat 1981 i 1982

Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 18.00, w sanktuarium NMP Matki Pocieszenia, w środę 13 grudnia, dokładnie w trzydziestą szóstą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, przez wojskową juntę, dowodzoną przez generała Wojciecha Jaruzelskiego.

– Już od wielu lat z uporem powtarzamy, że stan wojenny to było wielkie zło! – mówi Janusz Głodała, szef oławskiego biura Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. – Ta prawda jednak nie dociera do wszystkich. Nie brakuje dziś apologetów czy obrońców tamtych dramatycznych wydarzeń, w wyniku których kilkanaście osób straciło życie już w ciągu kilku pierwszych dni tej wyniszczającej naród i kraj polsko-polskiej wojny. Potem w ciągu kilku następnych miesięcy, przedwcześnie świat doczesny opuściło drugie tyle osób. Historycy szacują, że od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983, kiedy formalnie zniesiono stan wojenny, z jego przyczyny zginęło w Polsce co najmniej 40 osób, a ta liczba nie jest wcale zawyżona. Wręcz przeciwnie – ona jest niedoszacowana. Ofiar bezpośrednich i pośrednich było bowiem znacznie, znacznie więcej. Tu u nas, w naszych małych ojczyznach, w mieście i gminie Oława, w Domaniowie i w Jelczu-Laskowicach, pamięć o tamtych wydarzeniach jest wciąż żywa i trwa. Dlatego co roku w grudniu staramy się uhonorować bohaterów tamtych ponurych dni. W tym również uczcimy ich najpierw Mszą Świętą w Sanktuarium MBP, a po zakończeniu rocznicowego nabożeństwa, około godz. 18.50, złożymy kwiaty i zapalimy znicze pod Pomnikiem Męczenników, na placu św. Maksymiliana Kolbego. Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu oławskiego do udziału w rocznicowych uroczystościach!

(KAT)