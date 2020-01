Baśń baletowa „Księżniczka i ziarnko groszku”

Oława. Kultura. O tym, czy istnieją prawdziwe księżniczki i jak je odnaleźć

Centrum Sztuki zaprasza na jedną z najsłynniejszych baśni Hansa Chistiana Andersena w baletowej wersji, w wykonaniu najzdolniejszych uczniów Studia Tańca PIRUET działającego przy Centrum Sztuki w Oławie oraz tancerzy Teatru Tańca AnKa.

Rodzice młodego księcia sądzili, że w okolicy nie znajdzie się już kandydatka na przyszłą żonę dla ich kochanego syna. Zaprosili wszystkie najlepiej wychowane damy do swojego zamku, ale żadna nie oczarowała chłopaka. Pierwsza była za chuda, druga za wysoka, a jedna z nich nawet próbowała (o zgrozo!) pobić lokaja, tyle było w niej złości. Gdy wszyscy w zamku tracili już nadzieję, nagle ktoś nieznajomy zapukał do wrót. Była to piękna, skromnie ubrana, przemoknięta do suchej nitki dziewczyna. Królowa postanowiła sprawdzić, czy nieznajoma będzie odpowiednią kandydatką dla jej kochanego syna. Czy wiecie już jakiego użyła sposobu? Po odpowiedź zapraszamy do OWE Odra!

Przedstawienie będzie można zobaczyć 9 lutego o godz. 12:00 i 10 lutego o godz. 11:00. Bilety w cenie 15 zł są dostępne od 15 stycznia w kasie OWE Odra i online na kultura.olawa.pl.

Reżyseria i choreografia – Anna Staszewska, Kamila Bryzek-Kowalska

Przygotowanie – Anna Staszewska, Katarzyna Drzewińska

Narrator – Marcin Klarman

Występują:

uczniowie Studia Tańca PIRUET,

tancerze Teatru AnKa.

