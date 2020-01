10 popularnych pytań o wózki widłowe wysokiego składowania

Wózki widłowe wysokiego składowania to zaawansowane pojazdy jezdniowe podnośnikowe przeznaczone do wymagających zadań. W poniższym tekście prezentujemy Wam 10 najczęściej padających pytań dotyczących wózków wysokiego składowania, które mogą być brane pod uwagę nie tylko z uwagi na zainteresowanie branżą transportową ale również jako źródło informacji przed podjęciem decyzji zakupowej.

Z roku na rok stale rośnie liczba powierzchni magazynowych oddawanych do użytku, co przekłada się równocześnie na stale rosnące zapotrzebowanie na wózki jezdniowe unoszące oraz podnośnikowe. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o wózki widłowe wysokiego składowania, ale także o wózki paletowe z napędem, które sprawdzają się w magazynach niższego składowania, czy pojazdy czołowe, wykorzystywane w średnim składowaniu. Dynamiczny rozwój branży sprawił, iż na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących wózki widłowe wysokiego składowania. Warto wśród nich wybrać najlepszy model w oparciu o potrzeby magazynu oraz możliwości wykorzystania sprzętu, czy jego jakość, nie tylko cenę.

1. Jak są zbudowane wózki wysokiego składowania?

Wózki widłowe wysokiego składowania zdecydowanie różnią się budową od innych urządzeń jezdniowych podnośnikowych. Przede wszystkim cechuje je zwarta, niewielka konstrukcja, która umożliwia swobodne poruszanie się pomiędzy magazynowymi regałami. Po drugie (a przy tym najważniejsze) maszt w wózkach widłowych wysokiego składowania zamontowany jest nie równolegle, a prostopadle do fotela operatora. Dlaczego?

Zastosowany układ pozwala na większą wygodę jazdy i ułatwienie codziennej pracy. Pobierając ładunek z regału, operator nie ma konieczności zmiany pozycji jazdy pojazdu, dzięki czemu praca jest szybsza i obsługa ładunków przebiega sprawniej.

2. Jak inaczej określa się wózki widłowe wysokiego składowania?

Za charakterystyczną budową kryje się także charakterystyczna dla wózków wysokiego składowania używana zamiennie druga nazwa. Powstała ona właśnie na skutek obserwacji, iż wózek tego typu porusza się jakby bokiem (tak umiejscowiony jest fotel operatora) – stąd nazwa – “wózek boczny”.

3. Jaka jest maksymalna wysokość unoszenia wózków bocznych?

Jak powszechnie wiadomo, wózki widłowe wysokiego składowania przeznaczone są do wymagających operacji związanych z pracami magazynowymi – takich jak unoszenie czy pobieranie ładunków z wyższych partii magazynu. I w tym celu właśnie przydają się specjalne możliwości tych sprzętów.

Wybrane wózki widłowe wysokiego składowania mają możliwość unoszenia ładunków na wysokość nawet kilkunastu metrów! Żaden z wózków czołowych, a tym bardziej paletowych nie daje takich możliwości.

4. Ile wynosi maksymalny udźwig wózków wysokiego składowania?

Tak, jak w przypadku innych pojazdów jezdniowych podnośnikowych udźwig maksymalny wózków bocznych zależy od wielu czynników:

marki i modelu urządzenia;

wagi i zastosowanej przeciwwagi;

a nawet maksymalnej wysokości unoszenia.

Zwykle maksymalny udźwig wózków widłowych wysokiego składowania wynosi ok. 3 ton, jednak przed zakupem warto sprawdzić dokładne parametry sprzętu oraz jego diagram udźwigu.

5. Jakie opony montuje się w wózkach bocznych?

Z uwagi na duże obciążenie wózków bocznych, a także ich dużą maksymalną wartość wysokości podnoszenia ładunków, opony w wózkach widłowych muszą być solidne i odporne na przebicia. Dlatego też w wózkach widłowych wysokiego składowania montuje się tylko i wyłącznie opony superelastyczne, które wytrzymują duży napór i są trwałe.

Opony superelastyczne inaczej nazywane są oponami pełnymi, ponieważ w całości wykonane są z mieszanek gumowych.

6. Jak obsługuje się wózki wysokiego składowania?

Zasady prowadzenia oraz obsługi wózków widłowych wysokiego składowania są dość podobne dla wszystkich urządzeń tego typu. Należy jednak pamiętać, iż wózek boczny ma mniejszy promień skrętu niż tradycyjny wózek czołowy, choć jego obsługa obejmuje podobne operacje (jazdę bez ładunku, jazdę z ładunkiem; unoszenie oraz opuszczanie ładunków) .

Podnoszenie ładunków na duże wysokości oraz bezpieczne składowanie wymaga od operatorów wózków bocznych dobrej koncentracji, umiejętności szybkiego reagowania oraz odporności na stres.

7. Jaki napęd posiadają wózki widłowe wysokiego składowania?

Wózki widłowe wysokiego składowania wykorzystuje się głównie w zamkniętych halach magazynowych. Z uwagi na warunki pracy, wózki boczne napędzane są akumulatorami elektrycznymi, których dużą zaletą jest brak emisji spalin do otoczenia.

Napęd elektryczny zapewnia nie tylko wydajną, nieprzerwaną pracę urządzeń, ale również większy komfort użytkowania, ponieważ napęd elektryczny jest dużo bardziej cichy. Dzięki temu operator wózka widłowego wysokiego składowania nie jest narażony na duży hałas podczas pracy maszyny.

8. Jak ładuje się baterie w wózkach bocznych?

Bateria czy też akumulator w wózkach bocznych podlegają dokładnie takim samym zasadom i zaleceniom, jak baterie w pozostałych pojazdach z napędem elektrycznym.

Bardzo istotne jest, iż nie powinno się dopuszczać do całkowitego rozładowania baterii, ładować (lub wymieniać) ją tylko i wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu.

Czas ładowania baterii określony jest przez jej producenta. A nieużywane baterie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, pamiętając, iż powinny być stale ładowane (minimalnie co ok. 30 dni).

9. Jak rozpoznać, że bateria w wózku widłowym wysokiego składowania jest uszkodzona?

O uszkodzeniu baterii w wózku widłowym mogą świadczyć przede wszystkim:

fizyczne ubytki na powierzchni – wgniecenia, pęknięcia itp.;

– wgniecenia, pęknięcia itp.; pogorszenie się wydajności baterii, krótszy czas pracy po naładowaniu, przerywana praca silnika itp.

W obydwu przypadkach, uwagi na temat baterii do wózka należy złożyć do przełożonego oraz odpowiedzialnego w firmie konserwatora.

Więcej o bateriach do wózków widłowych dowiecie się z artykułu “Akumulator do wózka widłowego – najważniejsze informacje”, który znaleźć można tutaj.

10. Gdzie kupić wózek widłowy wysokiego składowania?

Jeśli tak jak inni przedsiębiorcy zastanawiasz się, gdzie kupić wózek widłowy wysokiego składowania, mamy odpowiedź dla Ciebie. Dziesiątki ofert nowych i używanych wózków widłowych zebranych w jedno miejsce, w tym wózki widłowe wysokiego składowania wyłącznie od znanych i cenionych producentów – a wszystko znajdziesz tutaj.

Nie zapomnij, aby przed zakupem urządzenia dokładnie sprawdzić jego parametry, porównać ceny i możliwości. Ważne, aby wybrane urządzenia jak najlepiej odpowiadało na potrzeby zakładu pracy czy magazynu.

Podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy Wam odpowiedzi na 10 najczęściej zadawane pytanie dotyczące wózków widłowych wysokiego składowania. Mamy nadzieję, że pomogą Wam one jeszcze lepiej zrozumieć istotę funkcjonowania wózków bocznych, zasady ich wykorzystania oraz przeznaczenie.

