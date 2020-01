„Psy 3. W imię zasad”. Co jeszcze w kinie ODRA?

Zapraszamy do kina ODRA

Legenda powraca… „Psy 3. W imię zasad” premierowo w Kinie Odra!

Kultowi bohaterowie, legendarne dialogi, które weszły do codziennego języka i muzyka, którą bez trudu rozpozna każdy kinoman – seria „Psy” na zawsze odmieniła polskie kino. Policyjna opowieść błyskawicznie zdobyła serca widzów, z miejsca zyskując status produkcji kultowej. Po latach Franz Maurer i jego sfora powracają na ekrany kin!

Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Główny bohater znów na swojej drodze spotka dawnych kolegów: Waldka Morawca (Cezary Pazura), Radosława Wolfa (Artur Żmijewski) i Edwarda Linde-Lubaszenko (kapitan Tadeusz Stopczyk). W najnowszej części „Psów” nie zabraknie również nowych bohaterów – do legendarnej obsady dołączają także Jan Frycz, Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański, Tomasz Schuchardt, Arkadiusz Jakubik, Wojciech Zieliński i Eryk Lubos.

Zapraszamy od piątku 17 stycznia do Kina Odra!

Więcej informacji i bilety online na: http://kultura.olawa.pl/filmy/psy-3-w-imie-zasad/

Kino w spódnicy: Mayday

W ramach pierwszego w 2020 roku Kina w spódnicy wszystkie Panie zapraszamy w piątek 17 stycznia o godz. 17:30 na polską niemoralną komedię „Mayday”.

Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie się o podwójnym związku wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć prawdę…

W imieniu naszych stałych Partnerów zachęcamy wszystkie Panie do przyjścia wcześniej, aby pobyć chwilę razem i zapoznać się z nowinkami kosmetycznymi. Zapraszamy!

Bilety dla Pań w cenie 12 zł dostępne w kasie Kina Odra i online na kultura.olawa.pl.

„Kod Dedala” w kolejnym Kinie Seniora w Kinie Odra

Naszą kolejną styczniową propozycją dla Seniorów jest film „Kod Dedala”, na który zapraszamy do Kina Odra we wtorek 21 stycznia o godz. 13:00.

„Kod Dedala” to trzymające w napięciu kino z zaskakującym finałem. Film inspirowany jest kulisami wydania „Inferno” Dana Browna. Tłumacze zostali zamknięci w odosobnionym miejscu, dzięki temu udało się uniknąć piractwa a książka zarobiła 250 milionów dolarów.

Przez prawie dwa miesiące jedenastu tłumaczy z pięciu europejskich krajów pracowało nad przekładem powieści Dana Browna w podziemnym bunkrze we Włoszech. Jedenaście osób z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Brazylii i Włoch przez 3 miesiące pracowało nad tłumaczeniem „Inferno” przez siedem dni w tygodniu, co najmniej do ósmej wieczorem w pozbawionej okien, przypominającej bunkier piwnicy pod siedzibą wydawnictwa Mondadori w Mediolanie, które jest własnością byłego premiera Silvio Berlusconiego. Tłumacze mieli zakaz wnoszenia do bunkra telefonów komórkowych, ich laptopy zostały na stałe przytwierdzone do stanowisk roboczych, dostęp do Internetu ograniczono do jednego ściśle kontrolowanego komputera, wejścia do pomieszczenia strzegli zaś uzbrojeni strażnicy.

Cała jedenastka spała w hotelu położonym na pustkowiu, a posiłki spożywała w stołówce wydawnictwa. Gdyby ktoś spytał ich o cel obecności we Włoszech, jako przykrywkę mieli podawać ustaloną wcześniej zmyśloną odpowiedź. Każde podejście lub odejście od stanowiska pracy wymagało logowania lub wylogowania się z komputera. Każdy z tłumaczy musiał prowadzić swój dziennik pracy, w którym miał odnotowywać nawet tak prozaiczne czynności, jak przerwa na papierosa czy krótki spacer. W czasie, gdy rękopisy powieści nie były używane, wkładano je do sejfu. Zachowanie powyższych środków ostrożności miało zapobiec przeciekom i pozwolić na opublikowanie powieści jednocześnie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, katalońskim, włoskim i portugalskim.

W filmie „Kod Dedala” nie wszystko pójdzie tak gładko…

Bilety dla posiadaczy Karty Seniora w promocyjnej cenie 12 zł dostępne w kasie Kina Odra oraz na kultura.olawa.pl. Przypominamy o 20% zniżce w Kawiarence KINOVA dla posiadaczy Oławskiej Karty Seniora.

Kategoria artykułu: Aktualności