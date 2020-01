„Laboratorium Relacji”

14 stycznia w CKiC w Domaniowie odbyło się czwarte spotkanie z cyklu „Laboratorium Relacji”.

Seminaria prowadzi Katarzyna Kubiczek, osoba z niesamowitą wiedzą i dystansem do życia. Jej kompetencje w prowadzeniu spotkań, niesamowicie przypadły do gustu uczestnikom. W tym tygodniu tematem dyskusji był temat „Jestem OK, taki, jaki jestem. Jak rozwijać u dziecka zdrowe poczucie własnej wartości?”. I tym razem poruszona kwestia ukazała to, czego jeszcze nie wiemy o naszych dzieciach i jak możemy pomóc im się rozwijać.

– W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, termin następnego seminarium ulegnie zmianie. Zapraszamy do zapoznania się z plakatem – mówi Marta Kuriata Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Kategoria artykułu: Aktualności