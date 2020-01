Co w KINIE ODRA?

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

To film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.

Urwis

Porywająca animowana komedia producentów „SHREKA”.

Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony, że na jedno szczeknięcie ma do dyspozycji służbę, miski pełne serdelków i drapanie za uchem. Niestety jego ukochana Pani po długim i szczęśliwym życiu przenosi się do wieczności, a jej spadkobiercy nie lubią czworonogów. Z dnia na dzień rozpieszczony kanapowiec Urwis traci dach nad głową i jedyną bliską osobę. Sam w dzikim, pełnym niebezpieczeństw świecie musi nauczyć się panujących tam reguł: na kogo warknąć, a komu pomerdać, w którym śmietniku szukać smacznych kąsków, a co najważniejsze – jak znaleźć prawdziwego przyjaciela. Trzeba przyznać, że sam sobie nie ułatwia zadania, bo wszystkich wokół traktuje z wyższością i niechęcią. Czeka go więc trudna szkoła życia, dopóki nie zrozumie, że zamiast pokazywać kły lepiej wyciągnąć do innych łapę. Na szczęście spotka na swojej drodze pewną początkującą piosenkarkę, która co prawda mieszkanko ma malutkie, ale serce wielkie. Ten duet będzie prawdziwym przebojem!

Sokół z masłem orzechowym

Pełna serca, śmiechu i przygód, ciepła i wzruszająca opowieść o niepełnosprawnej przyjaźni!

Zak jest wyjątkowym chłopakiem i zrobi wszystko, by spełnić swoje niezwykłe marzenie – chce podbić świat amerykańskiego wrestlingu. Ma już nawet specjalną ksywkę: Sokół z masłem orzechowym! Na swojej drodze przypadkiem spotyka Tylera, drobnego złodziejaszka o wielkim sercu, który wbrew wszystkiemu i wszystkim decyduje się mu pomóc. Zak i Tyler wyruszają w pełną przygód podróż, która stanie się początkiem prawdziwej przyjaźni.

Kino Jazz: Ella Fitzgerald: Just One of Those Things

W dniu 15 czerwca 1996 roku era śpiewającego jazzu odeszła wraz ze śmiercią Elli Fitzgerald. Była ostatnią z kilku największych jazzowych wokalistek. Artystka była obdarzona nadzwyczajnym głosem i zdolnościami. Z dorobkiem przekraczającym 200 nagranych albumów, najlepiej czuła się w kompozycjach pisanych przez Lorenza Harta, Richarda Rodgersa, George’a Gershwina czy Cole’a Portera. Żaden inny wykonawca jazzowy oprócz niej nie zdobył 13 statuetek Grammy, nikt inny nie wygrał w kategorii najlepsza wokalistka jazzowa trzy razy z rzędu!

Ella Fitzgerald miała zaledwie 15 lat kiedy w roku 1934 wygrała konkurs talentów w Teatrze Apollo w Harlemie. W ciągu kilku miesięcy przemieniła się w gwiazdę. W filmie pokazane są niewidziane dotąd zdjęcia i wywiady, które obrazują życie Elli Fitzgerald, czarnej kobiety, która zrobiła karierę w czasach niesamowitego rasizmu. Oto Ella jakiej nie znał świat – twarda, zamyślona, zabawna, olśniewająca innowatorka w muzyce. Film odkrywa także nieznane dotąd fakty dotyczące Elli walczącej o Prawa Obywatelskie oraz dylematy z jakimi walczyła prywatnie przez całe swoje życie: głód występów przed wielbiącą ją publicznością, z nieustanną tęsknotą za mężem i synem. W filmie pojawią się gwiazdy świata muzyki jak: Tony Bennett, Jamie Cullum, Laura Mvula, Johnny Mathis, rzadko udzielający wywiadów syn Elli Ray Brown Jr. oraz wielu innych muzyków.

Kino ODRA zaprasza na niezwykły, muzyczny dokument w dniu 11 stycznia 2020 o godz. 16.00.

Seans Kinomana: Florida Project

Niezwykły pod wieloma względami film “Florida Project“, który pokażemy w Kinie Odra w czwartek 16 stycznia o godz. 17:30, pokazuje Amerykę odartą ze wszelkich pozostałości “American Dream”. Halley to młoda matka samotnie wychowująca swoją 6-letnią córkę, Moonee. Mieszkają w tanim motelu, Halley próbuje dorabiać, chwytając się różnych dziwnych doraźnych prac, a w międzyczasie jej córka zawiera swoje pierwsze przyjaźnie z miejscowymi dzieciakami, biegając po okolicy, naprzykrzając się mieszkańcom motelu, przeżywając swoje małe przygody. Moonee żyjąc w swoim świecie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że razem z matką żyją na skraju ubóstwa. Dziewczynka ma co jeść, ma swojego iPada, gdy trzeba podstępem wyprosi od przechodniów drobne na lody i w ten sposób, beztrosko, mijają jej wakacje na słonecznej Florydzie. Siłą filmu jest fakt, że wcale nie bije po oczach patologią, to również zabawna, lekka i poetycka opowieść o przyjaźni, więziach międzyludzkich i dojrzewaniu oraz uczeniu się świata wokół nas. Reżyser nie zapomina o tym, że kino to także i magia, więc stara się ją wydobyć niemal w każdym kadrze.

Bilety w cenie 12 zł dostępne w kasie Kina Odra i online na kultura.olawa.pl. Seans poprzedzi prelekcja Bartosza Solarewicza – animatora kultury filmowej i tłumacza.

