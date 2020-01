Czy w tym roku mieszkańcy też tłumnie wezmą udział w WOŚP?

Finał u nas. Co będzie się działo w Oławie i J-L?

Przed nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia zagramy dla dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej

Najogólniej mówiąc – fundacja zbierać będzie środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Chirurdzy wszystkich specjalności dzień i noc w całej Polsce ratują życie młodych ludzi. Orkiestra chce się skupić przede wszystkim na takich dziedzinach medyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.

Aby operacje były skuteczne i bezpieczne, by jak najmniej było powikłań, a wyniki wczesne i odległe nie różniły się od najlepszych na świecie, potrzebne są najnowocześniejsze i bardzo kosztowne urządzenia medyczne. Stanowią one niezbędne wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki obrazowej. Należą do nich: lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C, zestawy endoskopowe. Cel Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych, jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i echokardiografów.

Przed rokiem udało się zebrać rekordowe prawie 176 milionów. Czy tym razem uda się powtórzyć ten wynik? Wszystko zależy od nas! Wolontariusze będą kwestować na ulicach całego powiatu. Co będzie się działo w Jelczu-Laskowicach i w Oławie?

Jelcz-Laskowice

Podobnie jak w poprzednich latach, tak też tym razem nie zabraknie sportu, muzyki i innych aktywności. Do puszki będzie można dorzucić się już w sobotę 11 stycznia w Centrum Sportu i Rekreacji. O 10.00 kadetki IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice zmierzą się tam z drużyną MMKS Kłodzko. O 18.00 KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice podejmie GSF Gliwie. W przerwie meczów zaplanowano licytacje i występy cheerleaderek. Animacje dla dzieci zapewni firma Trele Morele. Warto pamiętać, że będzie się działo nie tylko w CSiR. O 15.00 w Pływalni Miejskiej rozpocznie się maraton Aqua Fitness. O 20.00 – maraton pływacki.

Niedziela również rozpocznie się sportowo! Przez 2 godziny (między 12.00 a 14.00) wykwalifikowane instruktorki Marta Brudzińska i Sylwia Szczęśniak będą prowadziły zajęcia na czterdziestu rowerach stacjonarnych (zapisy w CSiR).

O 14.30 nad jelczańskim stawem do wspólnego grania na rzecz WOŚP zaprasza ekipa morsów. O 15.00 w CSiR zaplanowano jasełka Publicznego Gimnazjum nr 2. Będą też pokazy taneczne, koncerty, turniej FIFA 20, loteria fantowa i licytacje (te najciekawsze o 18.30). Szkoła JW Academy szykuje konwersacje po angielsku dla dzieci i dorosłych, Miejska Biblioteka Publiczna – kiermasz książek, RotaMed – naukę pierwszej pomocy i przejażdżki karetką. Za drobną opłatą będzie można też skosztować ciast, przygotowanych przez sołectwa.

O 18.30 wystąpi zespół Backstage, do 2018 roku znany pod nazwą Backstage Acoustic został założony w 2005 roku i jest coverbandem. Jego repertuar to najbardziej popularne i cenione przeboje muzyczne od lat siedemdziesiątych do dziś. Gra największe hity z pogranicza popu i rocka, dzięki czemu muzyka podoba się widowni w każdym wieku. Ich element rozpoznawczy to ciekawe i oryginalne aranżacje akustyczne wzbogacane brzmieniem sekcji rytmicznej. Występy zespołu zawsze spotykają się z uznaniem publiczności. Świetnie dobrany repertuar muzyczny, ogromna charyzma i niesamowita energia sprawia, że każdy występ zespołu jest niesamowitym przeżyciem.

Gwiazdą wieczoru będzie Hurt, jedna z najważniejszych formacji, funkcjonujących na polskim rynku muzycznym. Liderem grupy jest Maciek Kurowicki, autor charakterystycznych tekstów i wokalista operujący głosem o niepowtarzalnej barwie. Hurt to koncertowa bomba atomowa, która ma za sobą setki koncertów małych klubach i na dużych festiwalach.

Po ostatnim koncercie około 20.15 na placu przy ul. Basenowej mieszkańcy puszczą światełko do nieba. W tym roku nie będzie jednak głośnych fajerwerków. Stworzone zostanie serce z ludzi, którzy latarkami, telefonami i świeczkami puszczą światło do góry. Efekt zostanie sfotografowany z drona.

Oława

W piątek od godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się „Jedynkowy Finał WOŚP”. Będą kiermasze, pyszne ciasta, licytacje i wiele atrakcji!

W niedzielę stolica powiatu stawia na muzykę. O 18.00 w Rynku rozpocznie się koncert zespołu Jorrgus, formacji wokalno-tanecznej. Grupę powołał do życia Jerzy Szuj wiosną 2008 roku. Kapela w bardzo szybkim czasie pozyskała wielką sympatię fanów muzyki disco polo & dance. Wszystko dzięki takim utworom jak „Na zabawie”, „Niebezpieczna” , „Twój jeden szept” , „Będziesz moja” czy „Malowana lala”. Na swoim koncie ma cztery płyty, kilkanaście singli oraz kilkadziesiąt teledysków.

Potem wystąpi Manchester, który powstał w 2006 roku. Już rok później wystąpił na najbardziej znanych polskich festiwalach rockowych, m.in. w Węgorzewie i Jarocinie. Piosenka „Do Gwiazd” znalazła się na prestiżowej dla słuchaczy Trójki składance „Minimax.pl”, sygnowanej przez Piotra Kaczkowskiego. Kulminacją roku 2007 dla zespołu było uczestnictwo w finale telewizyjnego programu „MTV Rockuje”, oraz występ na żywo w studiu im. Agnieszki Osieckiej, gdzie Manchester wykonał utwory Republiki. W roku 2009 Manchester walczył o nagrodę Bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie z piosenką „Tajemnica”. Przełomem w działalności zespołu jest rok 2019. Manchester rozstał się z dotychczasowym wokalistą, a jego miejsce zajął Maciej Zadykowicz. Jego charyzmatyczne brzmienie wokalne, niebanalny kontakt z publicznością pozwala zespołowi na dalszy rozwój i tworzenie niezapomnianej aury rocka.

Podobnie jak w poprzednich latach licytowana będzie ławeczka dobrych serc. Pod Ośrodkiem Kultury stanie krwiobus, w którym od 13.00 do 17.00 będzie można oddawać krew. Tak jak w Jelczu-Laskowicach, światełko do nieba będzie ciche.

Kamil Tysa [email protected]

Kategoria artykułu: Aktualności