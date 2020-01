Projekt budżetu miasta Oławy na 2020 rok przedstawiła i omówiła na sesji Rady Miejskiej skarbnik Renata Piszczek

Dwie narracje – jak w TVP Info i TVN 24

Oława. Sesja budżetowa. Zdaniem radnych opozycji budżet na 2020 rok topnieje i nie napawa optymizmem. – Wchodzą w życie nowe przepisy przewidujące świadczenia, których płatnikiem są samorządy, a rząd nie zapewnia ich finansowania albo w ogóle, albo w nieodpowiednim wymiarze. To powoduje istotne problemy i zagrożenia dla płynności finansowej jednostek samorządu – dodają radni BBS

– Na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym był przedstawiany projekt budżetu na rok 2020, praktycznie nie było dyskusji, co uznaję za sukces przedłożonego projektu jako zrobionego w sposób prawidłowy i celowy – od tych słów burmistrz Tomasz Frischmann rozpoczął swoje wystąpienie na sesji Rady Miejskiej 30 grudnia, przedstawiając założenia uchwały budżetowej.

Planowane dochody miasta na ten rok wyniosą 168.900.000 zł, z tego dochody bieżące – 160.442.242 zł, a majątkowe – 8.457.758 zł. Wydatki mają być większe od dochodów o 5,1 mln zł. Deficyt ma być pokryty przychodami z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2020 roku miasto planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 7.048.450 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ogólna kwota tych zobowiązań na dzień 1 stycznia 2020 wynosi 41.393.081 zł. Stworzono też ogólną rezerwę budżetową w kwocie 590 tys. zł oraz rezerwę celową w wysokości 1.440.036 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego – 520 tys. zł, i na realizację zadań oświatowych – 920.036 zł.

Najwięcej pieniędzy w tegorocznym budżecie przeznaczono na działy: „Rodzina” (obejmujący między innymi rządowe programy pomocowe) – 51.935.993 zł oraz „Oświata i Wychowanie” – 48.154.147 zł. Sporą kwotę przeznaczono też na administrację publiczną – 14.143.386 zł.

Nieco ponad 16 mln zł zaplanowano na tegoroczne wydatki inwestycyjne. Jedną z największych inwestycji, która ma się rozpocząć i zakończyć w tym roku, jest budowa chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 396, od skrzyżowania ulicy Chrobrego z ulicą 3 Maja, w kierunku budynku Starostwa Powiatowego, i dalej do zielonego skweru na tyłach Urzędu Miejskiego, gdzie ma powstać miejsce odpoczynku dla rowerzystów, z ławeczkami. Inwestycja realizowana jest we współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Jej całkowity koszt szacuje się na ponad 1,4 mln zł, w tym 699.633 tys. zł to wysokość dofinansowania ze strony miasta.

Ponad 1,4 mln zł samorząd planuje wydać na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych w mieście – głównie w rejonie od ul. Kilińskiego w kierunku rzeki Oława, by odprowadzić wody opadowe z osiedla Nowy Otok. – Jest to zadanie niezbędne, ponieważ dopiero po jego wykonaniu można będzie przystąpić do budowy drugiego etapu drogi ulgi od ul. Spacerowej do Kilińskiego – wyjaśniał burmistrz.

Na budowę miejskich dróg wraz z przygotowaniem dokumentacji w budżecie na rok 2020 zapewniono 700 tys. zł. Odpowiadając na pytania radnych (głównie opozycji) o konkretne ulice, burmistrz Frischmann poinformował, że priorytetem będą te, na które miasto otrzyma dofinansowanie.

