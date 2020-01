Tosia ma już ponad milion złotych!

1,3 mln złotych jest już na koncie Tosi Wiśniewskiej, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Tempo jest niesamowite, ale trzeba je utrzymać. Lek kosztuje bowiem prawie 9 mln!

– Kocham Was, kocham wasze serca, kocham ludzi – przywracacie wiarę w to ze żyjemy po to żeby pomagać tym, którzy toczą nierówna walkę ze śmiercią – pisze na Facebooku Marzena Padewska, jedna z administratorek grupy z licytacjami. – Dla Nas śmierć nie istnieje – wygrywa życie! W 9 dni nasza mała Wojowniczka została milionerką. To jest niesamowite. Brakuje słów! Tosia jest w szpitalu, na pewno nas słyszy, bicie naszych serc w jej stronę. Tosia i rodzice dziękują za dotychczasową pomoc, za wsparcie i każdą wpłaconą złotówkę. Udowadniacie codziennie, że niemożliwe jest możliwe.



• 10 dni – 1 000 000 zł

• licytacje 175 000 zł

• wsparło Tosię 22 000 tys osób !

• średnia wpłata na zbiórkę 45,45 zł

• średnia wpłata za fant 136 zł !

• średni przyrost dzienny 100 000 zł

• 18 000 osób licytuje !

• 7200 osób na grupie wsparcia !

Idziemy po drugi milion?

