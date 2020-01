Odszedł Tomcio Waleczny

Smutne informacje o niezwykle dzielnym chłopcu. Dziś zakończył walkę z chorobą. 7-letni Tomcio Pityński odszedł dziś wieczorem. Kilka tygodni temu jego stan zaczął się mocno pogarszać.

3 stycznia rodzice pisali „Tomcio jest bardzo słaby. Przyjmuje tylko płyny przez sondę i to w małych ilościach. Zwiększono dawkę sterydów. Zmieniono mu leki przeciwymiotne które w koncu zadziałały. Dzisiaj obudził się z wysoką gorączka był bardzo niespokojny zaciska piaski pręzył nóżki jego ciała albo się pociło albo drgało. Oddech był niemiarowy. Dostaliśmy leki przecidrgawkowe i obniżające napięcie mięśniowe. Trzeba było już założyć pieluszkę. Mimo to cały dzień był czujny po południu wyciszył się gorączka spadła Tomcio leżał z półotwartymi oczkami. Już prawie nie mamy z nim kontaktu. Jego oczka już do nas nie „mówią”…

Kategoria artykułu: Aktualności