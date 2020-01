Daria Zawiałow w Oławie

Centrum Sztuki w Oławie zaprasza na koncert Darii Zawiałow „Helsinki Tour 3.0”, który odbędzie się w OWE „Odra” 6 marca 2020 roku o godz. 20.00. Bilety w cenie 85 zł dostępne w kasie OWE Odra i online na kultura.olawa.pl.



Daria Zawiałow to niezwykle utalentowana artystka i jeden z najmocniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej. Jest autorką tekstów oraz kompozytorką. Po zaledwie dwóch studyjnych albumach rozkochała w sobie tysiące fanów i stanęła w szeregu topowych polskich wokalistek. Jej utwory są grane przez największe stacje radiowe i podbijają listy przebojów, a teledyski zdobywają miliony wyświetleń. Na scenie jest wulkanem energii – wyróżnia ją ogromna charyzma. Poza sceną jest skromną, normalną dziewczyną, lecz nadal świadomą i bezkompromisową artystką.

W 2016 roku szumnie zaznaczyła swoją obecność w alternatywnym świecie singlami „Malinowy Chruśniak” i „Kundel Bury”. W marcu 2017 roku zadebiutowała albumem „A kysz!”. Znakomitym recenzjom nie było końca, a Daria została okrzyknięta objawieniem roku. Płyta oraz single szybko pokryły się Złotem, a artystka została nagrodzona dwoma Fryderykami w kategoriach „Album Roku Alternatywa” oraz „Fonograficzny Debiut Roku”.

Dokładnie dwa lata później światło dzienne ujrzał drugi album artystki zatytułowany „Helsinki”. Artystka zawsze podkreśla, że jej żywioł to koncertowanie. Wraz z fantastycznym zespołem za plecami, podczas każdego koncertu zabiera publiczność do innego świata. Ich rockowa, dzika energia nie pozwala stać w miejscu. Występy Darii to zawsze zaskakujące widowisko, którego nie sposób przegapić. Na swoim koncie ma już setki koncertów. Zagrała na największych polskich festiwalach muzycznych takich jak Pol`and`Rock Festival, Karków Live Festival, Męskie Granie czy Olsztyn Green Festival.

Bilety do nabycia w kasie OWE „Odra” i online na www.kultura.olawa.pl.

