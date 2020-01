Fot. https://www.facebook.com/TomcioWaleczny/

Modlą się o cud. Stan Tomcia bardzo się pogorszył

Smutne informacje od rodziny Tomcia Walecznego, który zmaga się z gliomą. Chłopczyk jest w bardzo ciężkim stanie. 3 stycznia na Facebooku pojawiła się informacja, że jest bardzo źle… Internauci mocno wspierają rodzinę i piszą, że modlą się o cud

Poniżej wpis zamieszczony przez rodziców

Ciężko jest pisać te słowa. Tomcio przestał przyjmować płyny powróciły wymioty po każdej próbie pojenia, nawet po 2 łyżeczkach wody. Mimo leków, nie mogliśmy zatrzymać odruchu wymiotnego przez dwie doby. Tomcio był bardzo wymęczony. Nie pił nic przez 42 godziny, tylko wymiotował. Ciężko było go ułożyć aby mu odrobinę ulżyć. Lekarze z hospicjum zdecydowali się założyć wczoraj sondę do karmienia. Tomcio jest bardzo słaby. Przyjmuje tylko płyny przez sondę i to w małych ilościach. Zwiększono dawkę sterydów. Zmieniono mu leki przeciwymiotne, które w końcu zadziałały. Dzisiaj obudził się z wysoką gorączka był bardzo niespokojny zaciska piaski prężył nóżki jego ciała albo się pociło albo drgało. Oddech był niemiarowy. Dostaliśmy leki przeciwdrgawkowe i obniżające napięcie mięśniowe. Trzeba było już założyć pieluszkę. Mimo to cały dzień był czujny po południu wyciszył się gorączka spadła Tomcio leżał z półotwartymi oczkami. Już prawie nie mamy z nim kontaktu. Jego oczka już do nas nie „mówią”. Jest świadomy i dobrze słyszy. Głaszczemy go wsuwamy palec w zaciśnięta piąstkę szepczemy do ucha słowa miłości. Jesteśmy.

Teraz śpi spokojnie…. Najważniejsze jest dla nas to, że jest wyciszony. Mamy cudowna opiekę z hospicjum Formuła Dobra i siostrę Samuelę naszą troskliwą pielęgniarkę.

Celebrujemy czas. Czuwamy. Dziękujemy, że jesteście. Za waszą dobroć za podarki pod drzwiami. Za to że dajecie nie chcąc nic w zamian i że pamiętacie o nas i o Tomciu. Czujemy Waszą modlitwę dobre życzenia moc wspierajacych myśli. Otacza nas aura życzliwości. Źródło: https://www.facebook.com/TomcioWaleczny/

