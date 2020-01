Dla wszystkich, którzy pomogli

Co słychać u Ewy Leszczyńskiej, która walczy z dwoma nowotworami?

Oto najnowsza informacja opublikowana na facebookowym profilu „Ewa kontra 2”.

„Koniec roku 2019, to także zakończenie naszej zbiórki publicznej zatwierdzonej przez MSWiA o numerze 2019/4227/OR o nazwie Ewa kontra 2. Przypominamy, że m.in. zbiórka publiczna została utworzona, by prowadzić działania zmierzające do pozyskania środków na leczenie oławianki, żony i matki – 44-letniej Ewy Leszczyńskiej chorej na dwa niezależne od siebie nowotwory: płuc i trzustki.

Łącznie ze zbiórki publicznej (głównie kwest i akcji „z puszkami”) oraz przez pośrednictwo portalu zrzutka.pl zebraliśmy w NASZYCH LOKALNYCH DZIAŁANIACH (Oławy i okolic) kwotę 133 068,24 zł

Wszystkim o wielkich sercach, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zbudowania tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest pomoc Ewie Leszczyńskiej, składamy wielkie PODZIĘKOWANIA za włożony trud oraz za każdy gest życzliwości wobec chorej Ewy i jej rodziny. Jednocześnie informujemy, że zamknięcie zbiórki publicznej NIE powoduje zamknięcia subkonta Ewy na Fundacja Onkologiczna Nadzieja oraz subkonta na Siepomaga.pl, ponieważ leczenie Ewy trwa: to leczenie długoterminowe i kosztowne.

Obecnie Ewa przebywa w USA wraz z mężem, oczekując na kolejny, już trzeci wlew immunoterapii. Przypominamy, że po czwartym (w lutym) nastąpią szczegółowe badania kontrolne i wtedy też będziemy mogli powiedzieć, czy leczenie odnosi zamierzony skutek.

Sama Ewa jak na swój stan mówi z uśmiechem, że czuje się dobrze oraz DZIĘKUJE serdecznie wszystkim, którzy wspierali ją i wspierają w tym trudnym czasie.

Nasze życie się toczy spokojnie, a walka na śmierć i życie wciąż trwa obok nas. Piękne jest to, że nie udaliśmy, że nie widzimy tej walki oraz że tak licznie (i hojnie) odpowiedzieliśmy na potrzebę leczenia Ewy. Kiedy cały świat krzyczy „bierz”, wy pokazaliście „daj”. I nie chodzi tu tylko o środki finansowe, ale o dobre słowo, życzliwość, ciepło, serdeczność oraz wielką solidarność z mieszkanką Oławy, przyjaciółką, koleżanką, sąsiadką, znajomą, ale i zupełnie obcą, ale potrzebującą chorą osobą. GRATULUJEMY Wam tego „daj”.

Pewnie część z nas spędzi szampańską noc sylwestrową na hucznej zabawie albo wspaniałej „domówce” z przyjaciółmi. A może ktoś będzie ze swoimi pociechami organizował kinderbal? Ewa w Nowy Rok wejdzie w USA z dala od dzieci Martynki i Michała.

Ewcia, nasza dzielna wojowniczko, życzymy Ci dwóch rzeczy: byś nigdy nie traciła nadziei na zdrowie oraz by niegasnąca w Tobie nadzieja to zdrowie przyniosła.

Wszystkim Ludziom o dobrych sercach, dziękując raz jeszcze, życzymy wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2020.

Wolontariusze Ewa kontra 2

Kategoria artykułu: Aktualności