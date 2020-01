Zamknij Zanim Zaśniesz, czyli rap od strażaków! VIDEO

Strażacka inicjatywa społeczna o nazwie cfbt.pl zrealizowała projekt poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu w domach. Zamknij Zanim Zaśniesz, czyli akcja inspirowana kampanią @ULfirefightersafety o nazwie „Close Before You Doze”, to apel do społeczeństwa, aby zamykać na noc drzwi do sypialni przed pójściem spać. Ta prosta czynność, jak dowodzą m.in. badania realizowane w Instytucie Badań nad Bezpieczeństwem Strażaków UL, pozwala o co najmniej kilkanaście minut wydłużyć czas, w którym utrzymują się w odizolowanym pomieszczeniu warunki do przeżycia.

Zobaczcie teledysk i posłuchajcie strażaków

**



**

Panuje tam wówczas odpowiednie stężenie tlenu, nie pojawia się groźne dla życia stężenie tlenku węgla, jak również temperatura nie wzrasta do poziomów stanowiących zagrożenie. jest to czas na obudzenie się i wezwanie pomocy. Jest to też bezcenny czas dla strażaków na ratowanie życia ludzkiego. Ponadto, eksperci na całym świecie zalecają zakup czujki dymu, a gdzie to zasadne również czujki tlenku węgla (czadu), jak również zakup gaśnicy. Ten niewielki wydatek może ocalić życie i cały dobytek w momencie powstania pożaru. Warto też zastanowić się nad podstawową oraz alternatywną drogą ewakuacji w momencie powstania zagrożenia. Strażacy poprawiają swoje wyposażenie i wyszkolenie, jednak działają w fazie reakcji, gdy zagrożenie wystąpi. Jedyna droga do zmniejszenia tragicznych statystyk to edukacja społeczna obywateli. Wszystko to po to, aby dbać o siebie i najbliższych oraz o własne domostwo i dobro rodziny. Projekt grupy cfbt.pl został zrealizowany w prywatnym czasie, z udziałem własnych środków oraz bez wynagrodzenia. Zamknij Zanim Zaśniesz! To nie kosztuje nic!

Muzyka: Produced by FreeBeats.io Nagranie: Make Some Noize Studio Olsztyn, Grzegorz Wuer Nowacki Mix i mastering: puzzelmusic (good-balance.pl) (Puzzel) Konsultacja artystyczna: Szymon AtisAmir Brakoniecki Tekst i wykonanie: Szymon Kokot-Góra

Kategoria artykułu: Aktualności