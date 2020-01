Historie z różnych krajów, czyli Taize w Miłoszycach [ZDJĘCIA]

Parafia w Miłoszycach przyjęła 106 pielgrzymów w ramach Europejskiego Spotkania Młodych Taize



Przyjechało 10 Francuzów, 15 Niemców, 20 Słoweńców, 20 Ukraińców i 41 Polaków. Gościło ich 17 rodzin z Miłoszyc, 4 z Dziupliny 16 z Jelcza-Laskowic i jedna rodzina z Minkowic. Sztab parafialny został zorganizowany w szkole podstawowej w Miłoszych. Właśnie tam w sobotę 28 przybywali uczestnicy spotkań. Potem byli rejestrowani i przydzielani do rodzin. Jeszcze tego samego dnia pojechali do Wrocławia, gdzie modlili się do późnych godzin wieczornych.

W niedzielę o 10.00 pielgrzymi uczestniczyli w mszy w kościele parafialnym w Miłoszycach. Oprócz proboszcza ks. Janusza Gilunia odprawiali ją ks. Gregor Bregar ze Słowenii, ks. Mateusz Kopaniecki pracujący w Moskwie oraz grekokatolicki duchowny ojciec Sofron Zieliński ze Stanisławowa na Ukrainie. Po eucharystii spotkano się w szkole, gdzie poszczególni duchowni opowiadali o swojej pracy i sytuacji Kościoła w swoich krajach. Ksiądz Mateusz Kopaniecki z Moskwy zdradził, że oprócz posługi duchowej, on i inni księża prowadzą w Rosji coś w rodzaju domu dziecka. Kiedyś zajmowali się głównie opieką nad bezdomnymi dziećmi ulicy. Obecnie stawili czoła innemu problemowi. Do Moskwy przyjeżdża do pracy bardzo dużo ludzi z byłych republik ZSRR, Azji Środkowej Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. Dorośli często są z dziećmi, którym w tygodniu nie mogą zapewnić opieki. Pomaga im ks. Kopaniecki, a w weekendy młodzi wracają do swoich rodzin. Najczęściej są to dzieci muzułmańskie.

Salezjanka siostra Teresa Matyja przyjechała z Odessy, gdzie prowadzi akademik. Przywiozła ze sobą trzy studentki. Siostry w Odessie kupiły mieszkanie i pomagają studiującej młodzieży, dając jej możliwość schronienia w trakcie nauki.

Wypowiadali się także ks. Gregor Bregar i siostra Tina Dajcer ze Słowenii oraz inne osoby duchowne. Spotkanie zakończyło się śpiewami poszczególnych grup różnych narodów. Szczególnie podobał się występ Ukraińców. Kolędy w ich wykonaniu poderwały publiczność. Jeszcze tego dnia goście pojechali do Wrocławia, by wspólnie się modlić.

Kolejne dni Taize wyglądały podobnie. Wyjazd rano i powrót o godz. 22:00. W sylwestra uczestnicy spotkań zebrali się o godz. 23:00 w kościele w Miłoszycach na wspólnej modlitwie o pokój na świecie, która zakończyła chwilę przed północą. Potem w sali gimnastycznej miłoszyckiej szkoły wspólnie powitali Nowy Rok. Zorganizowano Festiwal Narodów, prowadzony przez wodzirejów lednickich Marię Kłęk oraz Michała Kalickiego. Staropolskim zwyczajem zabawę rozpoczęto polonezem i trwała ona do godz. 3:00. Gospodarze zadbali aby goście mogli skosztować domowych wypieków. Oprócz uczestników Europejskiego Spotkania Młodych w zabawie brały udział także rodziny, które gościły pielgrzymów.

Noworoczną mszę świętą odprawiono o 10.00. Potem pielgrzymi wraz z rodzinami zjedli obiad i rozjechali się do swoich krajów. – To, że spotkanie odbyło się w Miłoszycach to niewątpliwa zasługo mieszkańca tej wsi – Witolda Pająka – podkreśla radny Julian Kozłowski. – On odpowiedział na apel organizatorów spotkań Taize i dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu udało się znaleźć miejsca noclegowe dla ponad stu osób. Sam też kierował całym przedsięwzięciem na miejscu. Można powiedzieć, że przez te dni był dostępny przez 24 godziny na dobę.

PS – W ostatnim wydaniu „GP-WO” ukazała się błędna informacja, że zabawę sylwestrową prowadził Dj Robi, czyli Robert Jadczak. Użyczył on wprawdzie sprzętu nagłośnieniowego, ale samej zabawy nie prowadził. Za pomyłkę przepraszamy!

fot. Julian Kozłowski

Kategoria artykułu: Aktualności