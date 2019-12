Tym autem - "fiatem 128 coupe" - jechali w RMC Radkiewicz (na fot. za kółkiem) i Dorniak (stoi przy samochodzie)

Mogłem być następcą Zasady

Oława. Wspomnienia rajdowca i przedsiębiorcy. Kiedy wielki mistrz Sobiesław Zasada kończył sportową karierę, a wkraczał ostrożnie w biznesową, on pełną parą rozpoczynał jedną i drugą. Dziś już 75-letni oławianin Lech Radkiewicz, w przededniu 40. rocznicy swojego udziału w rajdzie Monte Carlo, wspomina sportowe, zawodowe i prywatne życie…

– Przyszedłem na świat w burzliwych czasach, w 1946 roku, gdy rozpoczynała się w Polsce nowa powojenna i często równie dramatyczna jak ta właśnie co zakończona poprzednia rzeczywistość… – rozpoczyna długą opowieść Lech Radkiewicz. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Podlasiu i na Mazurach. Urodził się w podbiałostockiej Bobrówce, gdzie rok wcześniej życie rozpoczął późniejszy arcybiskup gdański Sławoj Leszek Głódź. Nie poznali się jednak w dzieciństwie, bo rodzice małego Lecha ledwie rok po jego urodzeniu przenieśli się wraz dziećmi za pracą i lepszymi warunkami mieszkaniowymi do Wydmin koło Giżycka.

Tajne leśno-polne rajdy

I właśnie tam, w Wydminach, młodziutki Radkiewicz będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej, złapał motoryzacyjnego bakcyla, z którym jest za pan brat do dziś, a który w styczniu 1980 roku dowiózł go do słynnej stolicy księstwa Monaco. – Wydminy leżą blisko Puszczy Boreckiej – opowiada Radkiewicz. – Wielu mieszkańców tej miejscowości było związanych z szeroko rozumianą gospodarką leśną. Także mój ojciec, który pracował w miejscowym składzie drewna. Dorabiał też sobie weekendowym stróżowaniem. W niektóre sobotnie popołudnia lub niedziele, gdy miał dużo roboty w domu, wysyłał mnie tam w zastępstwie do pilnowania. A ja wówczas zabawiałem się stojącymi na placu motocyklami i samochodami – m.in. radzieckim „Iżem”, wzorowanym na niemieckiej „dekawce” oraz pierwszym powojennym polskim „Starem-20”, który zamiast migaczy, miał sterowane z kabiny ręcznie tzw. lizaki. Jak było spokojnie i nikt się nie kręcił po okolicy, to odpalałem te pojazdy metodą „na gwoździa” i hasałem na nich po okolicznych polach i lasach. A miałem wtedy ledwie dwanaście, może trzynaście lat…

Przy tych pierwszych młodzieńczych rajdach nasz bohater miał cichego wspólnika – Janka Mazura – dróżnika z ukraińskimi korzeniami, osiedlonego w Wydminach w ramach akcji „Wisła”, polegającej na rozproszeniu po Polsce Łemków i Ukraińców, zamieszkujących po 1945 roku w zwartych narodowościowo grupach wschodnie rubieże Lubelszczyzny i Rzeszowszczyzny, głównie Bieszczady. – Wujcio Janek, bo tak na niego mówiłem, pilnował, żeby mi jakiś pociąg krzywdy nie zrobił, gdy przejeżdżałem przez tory kolejowe. A jak wracałem z tych swoich polno-leśnych rajdów, to on sprawdzał, czy nikt się nie kręci po placu w składzie drewna, bym mógł tam spokojnie z powrotem zaparkować pojazdy, które wykorzystywałem do przejażdżek. Zacierałem ślady opon gałęziami albo miotłą, a paliwa w tamtych czasach nikt dokładnie nie kontrolował…

Historię Lecha Radkiewicza przeczytasz w całości w e-wydaniu „Powiatowej” – TUTAJ

Lech Radkiewicz pokazuje protokół startowy 48. RMC, na którym pod numerem 247 widnieje jego nazwisko – jako kierowcy, oraz pilota – Mariana Dorniaka.. Tym autem – „fiatem 128 coupe” – jechali w RMC Radkiewicz (na fot. za kółkiem) i Dorniak (stoi przy samochodzie) Radkiewicz z pietyzmem przechowuje w domu pamiątki, puchary i nagrody, otrzymywane za zwycięstwa w różnych rajdach samochodowych

Radkiewicz i Dorniak, jeżdżąc „fiatem 125p”, odnieśli sporo sukcesów w rajdach krajowych. Czasem też zamieniali się rolami. Na tym archiwalnym zdjęciu, ze startu do któregoś z etapów „Rajdu Polski”, za kierownicą siedzi Dorniak, a Radkiewicz jest pilotem

Kategoria artykułu: Aktualności