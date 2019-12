Niezwykły oławski kalendarz i piękne historie!

Przypominamy, że wciąż można kupić wyjątkowy kalendarz, w którym prezentowane są historie mieszkańców, którzy adoptowali zwierzęta z oławskiego schroniska. Kalendarz fundacji „Podaj łapę” na konkretnych przykładach pokazuje, że adopcja działa. Każdy kolejny miesiąc kalendarza pokazuje, jakie zwierzę udało się oławskiej fundacji uratować.

To jedna z 12 historii: Akita (fot. 5) to piękny czterdziestokilogramowy „niedźwiedź”. Jest po przejściach. Jego poprzedni właściciel umarł. Pies nie był odpowiednio prowadzony, a ponieważ to pierwotna rasa, wymagająca odpowiedniego traktowania, zaczęły się kłopoty. Pies pogryzł osiem osób i dostał wyrok śmierci. Obrażenia jego ofiar były tak poważne, że większość osób, które na co dzień mają do czynienia z psami, nie była gotowa podjąć się z nim pracy. – Nam się udało dzięki pomocy behawiorysty, dzięki zoofarmakognozji, , a także dzięki finansom fundacji – mówi Marta Aksman, szefowa fundacji „Podaj łapę”. – Było to możliwe, bo dużo osób nas wspiera. Dziś ten pies jest totalnym barankiem. Można go wymiziać, dać dziecku. To pokazuje, że warto się nie poddawać, warto też wspomagać naszą fundację. Bo gdybyśmy nie mieli odpowiednich możliwości i środków, to pewnie tego wszystkiego, co zrobiliśmy dla tych zwierząt, nie moglibyśmy zrobić.

Więcej o kalendarzu możesz przeczytać w e-wydaniu: DOSTĘPNE TUTAJ (Koszt 2.90 zł)

Kalendarz z adoptowanymi zwierzakami i ich właścicielami już można kupić. Kosztuje 35 złotych. Każdego, kto chce wspomóc działalność stowarzyszenia „Podaj łapę” przez zakup tego pięknego kalendarza, zapraszamy do Przychodni Aksman na ul. Sosnowej w Oławie, Studia Fotograficznego Blancanieves na Chrobrego w Oławie, do schroniska dla bezdomnych psów w Brzegu lub do ATF Auto Serwis 3 Maja 20-22.

Jeżeli ktoś jest chętny pomoc w dystrybucji kalendarza proszę o kontakt. Tel. 504 211 752

fot. Anna Matusewicz ze Studia fotograficznego Blancanieves (Oława, ul.Chrobrego)

