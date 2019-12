Wóz strażacki dla Arcybiskupa

Spełnienie dziecięcych marzeń to chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy jaką można zrobić. Tej radości doświadczył ksiądz arcybiskup Józef Kupny, gdy jako dziecko na Święta Bożego Narodzenia otrzymał wymarzony wóz strażacki. Opowiadał o tym wręczając prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci przygotowane w ramach akcji „Nasza paka”.

Niewielki wrocławski kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła 23 grudnia wypełnił się po brzegi dziecięcymi marzeniami i oczekiwaniami na upragnione prezenty. Swoje przybycie zapowiedział Święty Mikołaj, ale najpierw poprosił arcybiskupa Józefa Kupnego, aby w jego imieniu złożył dzieciom życzenia i wręczał świąteczne podarunki przygotowane w ramach akcji „Nasza paka”. W ponad 30 szkołach Wrocławia i okolic dzieci zbierały nowe zabawki, pluszaki, gry, puzzle, lalki i słodycze, aby podzielić się z rówieśnikami, którzy ze względu na różne okoliczności w Boże Narodzenie nawet nie zaglądają pod choinkę.

Arcybiskup Józef Kupny wspominał swoje dzieciństwo i oczekiwanie na wymarzony prezent: – Kiedy też byłem w waszym wieku, podobnie jak wy, nie mogłem się już doczekać Wigilii. Oczekiwałem na wieczerzę wigilijną i na prezenty. Pamiętam, że kiedyś marzyłem o samochodzie straży pożarnej. Były takie święta Bożego Narodzenia, że rzeczywiście dostałem ten samochód, wóz bojowy straży pożarnej. Pamiętam jak bardzo się wtedy cieszyłem. Chciałbym żebyście, kochane dzieci, też miały radość w te święta Bożego Narodzenia. Chciałbym, żeby spełniły się wasze marzenia. Chciałbym, żeby się pojawił uśmiech na waszych ustach. Chciałbym, żeby ucieszyli się wasi rodzice, że macie prezenty. Rodzice się bardzo cieszą kiedy mogą ofiarować dzieciom prezenty.

Metropolita wrocławski dziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do tak szlachetnej akcji: -Dziękuję księdzu dyrektorowi, wszystkim wolontariuszom, pracownikom Caritas. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom, dlatego, że te prezenty, zabawki, słodycze to jest dar serca naszych bliźnich – dzieci, które zbierały te prezenty. My dzisiaj możemy tymi prezentami was obdarować

Zebranym rodzicom i dzieciom złożył również świąteczne życzenia.

– Życzę, by te święta Bożego Narodzenia były świętami radosnymi i spokojnymi. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa, uśmiechu na ustach, radości z prezentów i radości z Bożego Narodzenia.

Paczki dotarły do ponad 200 dzieci z ubogich rodzin oraz tych, które są pod opieką Klubowych Centrów Aktywności Dzieci I Młodzieży Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Zabawek jest tak wiele, że zostaną nimi obdarowany również placówki prowadzone przez Wrocławską Caritas na co dzień zajmujący się dziećmi z niepełnosprawnościami, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej.

– Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, uczniom, nauczycielom, rodzicom i indywidualnym darczyńcom, którzy przyczynili się do spełnienia dziecięcych pragnień i marzeń związanych z Bożym Narodzeniem – mówi Paweł Trawka, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

