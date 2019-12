Lodowisko już otwarte

23 grudnia o godz. 9.00 rozpoczęło swoją działalność lodowisko miejskie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Lodowisko jest otwarte w dni powszednie w godz. 10.00 – 14.00 i 16.00 – 20.00, a dni wolne od pracy 10.00 – 15.00 i 16.00 – 20.00.

Bilet wstępu na 45 minut osztuje 8 zł, a ulgowy 6 zł. Łyżwy wypożyczymy za 6 zł, ze zniżką za 4 zł. Do ulgi uprawnione są dzieci i młodzież do lat 18. Dzieci do lat 10 wchodzą pod opieką osoby pełnoletniej.

Posiadaczy Karty Dużej Rodziny obowiązuje odrębny cennik: bilet wstępu 4 zł, bilet wstępu ulgowy 3 zł. Wypożyczenie łyżew 3 zł, wypożyczenie łyżew ze zniżką 2 zł.

Dziś i w pierwszy dzień świąt lodowisko nieczynne, w drugi dzień świąt i Nowy Rok otwarte w godz. 16.00 – 20.00, a w sylwestra w godz. 9.00 – 14.00.

