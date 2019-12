Nasza schola najlepsza!

Podczas XIV otwartego konkursy piosenki w Węgrach koło Opola „Nas łączy muzyka”, który odbył się 21 grudnia, schola działająca przy parafii św. Marcina biskupa w Marcinkowicach wywalczyła dwie nagrody. Gratulujemy!

Schola zaprezentowała jeden utwór „Pastorałkę od serca do ucha”- Rokiczanki. Grupa liczyła 17 dzieci śpiewających (9-13 lat) oraz 4 muzyków, którzy stworzyli piękny akompaniament (klawisze – Marek Herba, gitara – Piotr Kozicki, bongosy – Linus Kimaro, instrumenty perkusyjne – Ireneusz Śliwka). Jury oraz publiczność byli zachwyceni wykonaniem pastorałki. O jest I miejsce w kategorii „zespół” oraz nagroda publiczności (publiczność głosowała na kartach na najlepszego wykonawcę).

– Kilkoro dzieci z zespołu występowało również solo i to właśnie Ola Śliwka z naszej scholi zdobyła III miejsce jako „solista” w kategorii młodszej – mówi Dominika Łuczak-Łajewska. – Jest to pierwszy wyjazdowy i poważny konkurs dla naszej grupy. Konkurs trwał do 23:00, ale warto było czekać na taki werdykt. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni i jesteśmy bardzo z siebie dumni.

Od 5 lat marcinkowicka schola działa pod muzycznym kierownictwem Dominiki Łuczak-Łajewskiej.

Zapraszamy do odsłuchu konkursowych wykonań oraz śledzenia scholi na Facebooka

https://www.facebook.com/scholamrc

fot. Dominika Łuczak-Łajewska oraz Tomasz Chabuior (www.opowiecie.info)

