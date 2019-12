A to pomysł na wystawę w ratuszowych piwnicach

Koncerty, wystawy i… kawiarnia w podziemiach ratusza! Czy to się uda?

OŁAWA. Tak mogłyby wyglądać ratuszowe podziemia, przystosowane do działalności Centrum Edukacji Historycznej. Jeśli to się sprawdzi, będzie po co przychodzić do Rynku

Pierwotnie plan był taki, aby wynająć te pomieszczenia jakiemuś restauratorowi. Ogłoszono nawet przetarg, ale nie było chętnych, bo drogo, bo w Rynku nie będzie klientów, bo problemy techniczne z podziemną infrastrukturą, której wymaga współczesny lokal itp. Obecnie trwają więc przygotowania, by podziemia przekazać miejskiej bibliotece i stworzyć tam Centrum Edukacji Historycznej. Na razie jest tylko koncepcja, pomysł, do zrealizowania którego obecne władze samorządowe zobowiązały się dążyć.

– Centrum Edukacji Historycznej będzie spełniało podobną role jak nasza izba muzealna – mówi dyrektor biblioteki „Koronka” Janina Kordys. – Będzie to więc nadal promowanie historii Oławy. Nie zabraknie tam klasycznych ekspozycji, ale w większości chcemy opierać się na multimediach. Będzie tam dużo ekranów dotykowych, będziemy chodzić ze słuchawkami i słychać opowieści o dziejach Oławy. To będzie idealne miejsce do przeprowadzania lekcji lokalnej historii. Przy czym naszą historię chcemy pokazywać na tle historii Śląska. Na osi czasu – po jednej stronie będzie to, co się działo na Dolnym Śląsku, po drugiej to, co się w tym samym czasie działo u nas. Chcemy zacząć od tej najstarszej Oławy, czyli od osady, poprzez Ryczyn, aż do współczesności.

W podziemiach zaplanowano też salę koncertowo-konferencyjną na ok.100 osób, a także kawiarnię literacką, która będzie w tzw. przyziemiu, czyli częściowo pod ziemią, a częściowo nad, bo lokal będzie doświetlony oknami – jedno z wejść zaplanowano tam, gdzie kiedyś był sklepik z pamiątkami i kasetami magnetofonowymi, od strony postoju taksówek.

– Być może działalność kawiarenki rozszerzymy na działalność artystów plastyków, fotografów – mówi Janina Kordys. – Kawiarnia będzie na około 20 miejsc i ma być czynna nie tylko w godzinach pracy urzędu czy biblioteki, ale także wieczorami i w weekendy. To jest rodzaj rozbudowy działalności biblioteki, który – mam taką nadzieję – będzie wiązał się ze zwiększeniem zatrudnienia w naszej instytucji, aby podołać nowym zadaniom.

Na razie to jest tylko koncepcja, więc szczegółowe pomysły i projekty mogą jeszcze ulegać zmianie. Nigdzie publicznie nie padła data zrealizowania tych pomysłów, wiele będzie zależało od wymogów konserwatora zabytków, ale nieoficjalnie mówi się o paru najbliższych latach.

– Mamy nadzieję, że centrum historyczne przyciągnie dzieci i młodzież – mówi szefowa biblioteki. – Moim zdaniem ze specjalnej sali dla dzieci nikt nie zechce wychodzić, bo tak im się tam będzie podobało. Planujemy animacje, multimedia, tam będzie także można sobie zbudować oławskie kamieniczki z wielkich klocków, po piwnicznej podłodze będzie jeździł pociąg, a do kamieniczek, które już tam będą stały, będzie można zaglądać, by zobaczyć jak dawniej żyli mieszkańcy naszego miasta. Można więc będzie sporo ciekawego odkrywać.

A to pomysł na wystawę w ratuszowych piwnicach Trudno uwierzyć, ale tak też – w sali dziecięcej – mogłoby być w ratuszowych podziemiach Wizualizacja sali wielofunkcyjnej, gdzie mogłyby się odbywać np. koncerty czy konferencje Tak mogłaby wyglądać kawiarenka

