fot. Lasy Państwowe/Zdobysław Czarnowski

Latające kleszcze zagrożeniem?

– I jak tam Wasze jesienne spacery i grzybobrania? – pytają na swoim facebooku Lasy Państwowe. Ile razy wyciągaliście już strzyżaki z włosów czy brody? Ile razy te „przyjemniaczki” popsuły Wam wypad do lasu? Małe toto, szybkie i twarde. Normalnie ściśnięcie między palcami często jest niewystarczające. Bąble po ich ugryzieniach często bardzo długo się goją.

Strzyżak jeleni (sarni) to potocznie kleszcz ze skrzydłami lub latający kleszcz. Podobnie jak te groźne pajęczaki, strzyżaki występują w lesie i atakują ludzi – potrafią obsiąść człowieka całymi chmarami. Jak wygląda strzyżak? Jakie są objawy ukąszenia strzyżaków? Czy strzyżak jest równie groźny jak kleszcze? Czy przenosi jakieś choroby? Jakie są sposoby na strzyżaki? Jak się przed nimi chronić?

Strzyżaki potrafią obsiąść człowieka całymi chmarami. Potrafią pogryźć, wczepiając się w skórę, włosy, wchodząc do nosa, uszu i oczu. Po ukąszeniu na skórze pojawia się swędząca grudka.

Początkowo ugryzienia się nie czuje, swędzi i boli dopiero następnego dnia. Grudka ta może utrzymywać się przez dłuższy czas, przeważnie 2-3 tygodnie, czasami do jednego roku.

U części osób ukąszenie prowadzić może po pewnym czasie do wtórnej reakcji alergicznej i utrzymujących się kilka miesięcy silnie swędzących, rumieniowych zmian skóry.

Podobno strzyżaki mogą przenosić bakterię zwaną Bartonella schoenbuchensis, wywołującą nieprzyjemne zmiany skórne. Niektóre źródła podają, że strzyżaki mogą być nosicielami bakterii z rodzaju Anaplasma – powodującymi anaplazmozę oraz Borrelia – boreliozę. Jednak nie jest to potwierdzone naukowo.

Czy można się ochronić przed strzyżakami? Strzyżak, dzięki spłaszczonemu ciału, potrafi wcisnąć się niemal wszędzie. Żadne ubranie przed nimi nie zabezpieczy, bo wejdzie przez najmniejszą szczelinkę. Wiadomo, że strzyżaki atakują ciemno ubarwione zwierzęta, które są ich głównym celem. Sugeruje to więc, że jasne ubranie może choć trochę ograniczyć atak tego owada. Najlepszą metodą uniknięcia bliskiego spotkania ze strzyżakami to po prostu unikanie wycieczek do lasu.

Źródło: Lasy Państwowe i www.poradnikzdrowie.pl/

