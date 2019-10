Powiatowe inwestycje na finiszu

.

W ramach przeglądu powiatowych inwestycji starosta oławski Zdzisław Brezdeń zawitał 30 września do dwóch oławskich szkół oraz uczestniczył w odbiorze zakończonego I etapu modernizacji drogi powiatowej nr 1565 D, na odcinku z Jaczkowic przez Siecieborowice, do granic powiatu.

Przebudowa boiska w LO

Już niedługo uczniowie oławskiego „Ogólniaka” zagrają na wyremontowanym boisku szkolnym, świetnie wyposażonym w nową infrastrukturę sportową. Kończy się bowiem gruntowna przebudowa obiektu, usytuowanego przy ulicy 3 Maja, obok sali gimnastycznej LO nr 1 im. Jana III Sobieskiego.

W ramach przedsięwzięcia powstaje boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, a także ciąg pieszy z kostki i tereny zielone. Zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, bramki do piłki ręcznej, siatki do siatkówki, kosze do koszykówki, wysokie ogrodzenie (tzw. „piłkochwyt”) oraz oświetlenie zmierzchowe. Już natomiast oczyszczono mury przy boisku.

Obecnie procedowany jest w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, złożony przez Powiat Oławski,. Wartość robót wynikająca z przetargu wynosi 462.480 zł. Dodatkowo powstanie nowa droga dojazdowa do sali gimnastycznej i boiska.

Starosta Zdzisław Brezdeń i towarzyszący mu przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kułakowski spotkali się 30 września, na placu budowy, z wykonawcami zadania – przedstawicielami firmy „Budmel korty, boiska sportowe Tomasz Molus” oraz z podwykonawcami. Omówiono wspólnie realizację inwestycji oraz przygotowania do jej zakończenia.

Powiat szykuje się także do przeprowadzenia termomodernizacji budynku pomocniczego LO (popularnego „Tajwanu”), wraz z przebudową i zagospodarowaniem pomieszczeń w tym obiekcie. Obecnie trwają procedury, związane z tym przedsięwzięciem – m.in. złożono wniosek do NFOŚiGW, w sprawie dofinansowania tego zadania.

„Pokoszarowa” termomodernizacja

Oszczędniej i cieplej będzie w szkole powstałej w pokoszarowych budynkach przy ul. 3 Maja w Oławie. W ramach przeglądu inwestycji, starosta Zdzisław Brezdeń wraz z dyrektorem Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie Jadwigą Braniewską, obejrzeli 30 września postępy prac budowlanych, największych od wielu lat, realizowanych w tej placówce, w ramach termomodernizacji. W jej efekcie m.in. ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach oraz wstawiono nową stolarkę okienną. Zadanie obejmuje również modernizację instalacji c.o. oraz wykonanie zasilania central wentylacyjnych i wentylatorów wywiewnych. Wartość projektu, mającego na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej, wynosi 3.395.140 zł. Na to zadanie powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 1.708.933 zł, ze środków UE, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Do końca października potrwa z kolei przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, na potrzeby funkcjonowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Budżet tego przedsięwzięcia, zaplanowany na 2019 rok – to 364.414 zł.

Wyremontowane drogi

Odcinek drogi powiatowej nr 1565 D – z Jaczkowice przez Siecieborowice, do granicy powiatu – remontowany w ramach I etapu inwestycji, jest już odebrany. Starosta Zdzisław Brezdeń, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kułakowski, członek Zarządu Powiatu Mariusz Olender, kierownik Powiatowego Zarządu Drogowego Wojciech Drożdżal, pracownicy PZD i przedstawiciele firmy „Eurovia Polska” SA z Kobierzyc, która jest wykonawcą przedsięwzięcia, dokonali 30 września odbioru końcowego prac, związanych z I etapem zadania, polegającym na przebudowie drogi powiatowej nr 1565 D. W ramach całego przedsięwzięcia szosa będzie wyremontowana na odcinku od Jaczkowic przez Niwnik i Siecieborowice, do granicy powiatu oławskiego. Obecnie zmodernizowano prawie czterokilometrowy odcinek drogi. Wartość zadania, wynikająca z przeprowadzonego postępowania, wynosi 3.255.422,59 zł. Na ten cel Powiat Oławski pozyskał dofinansowanie na poziomie 50% – z Funduszu Dróg Samorządowych.

(WOKL)

