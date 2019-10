Od pierwszego wejrzenia

Jubileusz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrali Kazimiera i Józef Dobrowolscy z Oławy, którzy obchodzą w tym roku 50-lecie ślubu



Poznali się Polkowicach. Józef był tam w podróży służbowej – akurat odbywał służbę wojskową. Kazimiera pracowała przy kasie w jadłodajni. Jak wspomina, zawsze miała sentyment do mundurów i zwracała uwagę na ubranych w nie chłopców. Ten jednak był wyjątkowy. – Stanął przy bufecie – mówi. – Spojrzałam na niego i pierwsze co pomyślałam, to „jaki śliczny chłopak, chciałabym mieć takiego męża”. Nigdy wcześniej nic takiego mi się nie przydarzyło. Dlatego gdy on też na mnie spojrzał, trochę się zawstydziłam, ale zrobiło mi się przykro, gdy wyszedł z sali. Ale dziś śmiało możemy powiedzieć, że to była miłość od pierwszego wejrzenia.

Po godzinie od pierwszego spojrzenia na Kazimierę pan Józef wrócił do jadłodajni. Przedstawił się i zaprosił wybrankę na kawę a po kilku godzinach odprowadził ją przed dom i…

